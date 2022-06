Podijeli:







Izvor: Igor Soban / Pixsell

Vlada će danas na telefonskoj sjednici donijeti mjere za ublažavanje rasta cijena goriva, koji bi u utorak bez intervencije spremnik goriva digao i do 100 eura.

Od utorka se očekuje drastično poskupljenje goriva nakon kojega bi, bez intervencije Vlade, spremnik išao premna 100 eura.

Vlada bi danas, očekuje se, na telefonskoj sjednici trebala intervenirati u trošarine i/ili marže.

“To smo već radili. Intervenirali smo i u marže i u trošarine i još uvijek postoji prostor u tom pogledu”, rekao je u četvrtak premijer Andrej Plenković.

Nakon telefonske sjednice Vlade, u 11 sati u Banskim dvorima očekuje se press konferencija koju uživo možete pratiti na N1.

Neki stručnjaci, podsjetimo, zagovaraju i smanjenje PDV-a.

“Vlada reagira politički logično, moraju olakšati građanima međutim pitanje je što će se postići intervencijama u trošarine. Tim novcem se financiraju i neke infrastrukturne politike, autoceste i ceste. Ako govorimo o intervencijama u marže, to je indirektan udar na proračun jer govorimo o poreznim obveznicima. Nije dobro za poslovnu praksu ako kompanije posluju s gubitkom, oni trebaju puniti proračun. Nismo čuli najavu o smanjenju PDV-a na gorivo. Logično, država računa na taj dio kolača, no mislim da bi u ovom trenutku to bila primjerena mjera s obzirom na tržišne neravnoteže. Ima puno mehanizama. Plivajuće trošarine spominju mnogi porezni stručnjaci. Time bi se moglo trajnije intervenirati u cijene” rekao je za N1 Ivan Brodić, glavni urednik Energypressa.