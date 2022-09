Podijeli:







Izvor: REUTERS/Guglielmo Mangiapane/ilustracija

Vrhunac je političke napetosti u Italiji. Talija u nedjelju biraju novi parlament i novog premijera. Što Italija može očekivati na ovim izborima, u Newsroomu je otkrio Franko Dota, dopisnik agencije Ansa iz Hrvatske.

Naime, političke ankete u Italiji se ne smiju izrađivati 15 dana prije izbora, no poznato je da stranka Braća Italije koja je poznata kao postafašistička stranka trenutno ima 25% glasača, dok ju demokratska stranka ljevice prati s 22% birača.

“Nimalo nije iznenađujuće vodstvo ove stranke, to je jedina stranka koja je ovih godina bila u opoziciji dok su sve druge činile Vladinu većinu. I sad se čini da je jedina opozicijska stranka ozbiljno kotirana”, rekao je Dota.

S druge strane, navodi, vidimo da je radikalna stranka tako dobro rangirana još od 1945. godine. Berlusconi se zbog svoje dobi i duge vladavine jednostavno potrošio pa mu je pao utjecaj dok je pokret 5 zvjezdica najveći gubitnik ovih izbora, dodaje.

Savršeni bikameralizam

Naime, jedina su stranka koja je svih četiri i pol godine bila na vlasti sa svima. “Oni su se raskolili na dvije stranke te su se raspali, nisu uspjeli isporučiti većinu onoga što su obećali, no to je tako kad krenete s populističkim obećanjima. Ta je stranka uspjela u tome da se smanji broj političara u parlamentu, no i dalje ih je jako mnogo. Neće se tu puno toga promijeniti”, rekao je Dota.

Kako navodi, Italija ima savršeni bikameralizam, oba doma imaju skoro iste ovlasti, No, to dosta paralizira i usporava talijansku politiku.

“Giorgiu Meloni koja je na čelu vodeće stranke od djetinjstva nosi politički žar, karijeru je posvetila politici, čak nije ni fakultet završila zbog toga. Ona je jako principijelna, a njena je glavna poruka antibriselska”, rekao je te dodao: “Ovdje se više ne radi o nečemu neobičnom, ta stranka vuče svoje korijene iz pedesetih, šedesetih godina pa otuda naziv postfašistička. No, oni kasnije ipak postaju malo umjereniji.”

Dota navodi da je Meloni više puta naglasila da je rođena 1977. kad je fašizam već bio pokojni, no puno ljudi su i dalje nostalgičari.

No, postoje određene brige ako ova stranka pobijedi jer to može značiti da više neće postojati demokratska retorika.

Vođa druge strane po redu je Enrico Letta. On je već bio premijer, kaže Dota, on je umjeren te dolazi iz demokršćanskog centra. Fali mu karizme, a već se sad ponaša kao poraženi te traži glasove od drugih.

“Izgleda kao da je sve već riješeno, no ne možemo to znati sa sigurnošću”, rekao je.

Matteo Salvini, vođa treće po redu stranke, Lega, prošao je svoj zenit, kako kaže Dota, no Meloni ne može vladati bez njega i Berlusconija, pa mu ne gine ministarsko mjesto.

“On želi preživjeti izbore”

“Sivio Berluscioni samo želi preživjeti ove izbore, on ima 85 godina. Na njega se gleda kao nekoga tko je dovoljno umjeren da prikoči Meloni i Salvinija u desnim zahtijevanjima”, objašnjava.

“Bez obzira na predizbornu retoriku, Italija ne želi iskliznuti iz NATO politike bez obzira na Salvinija, jer Italiji je to važno. Salviniju ne odgovaraju sankcije, a Italija neće iskočiti iz ukrajinskog vlaka. No, određeni val pritisaka prema Rusiji ipak će biti prikočen.

“Dok je Salvini blizak Putinu, Meloni je velika ljubiteljica Viktora Orbana. Tu je veći problem što će onda određeni blokovi dobiti saveznika.

Dota navodi da se može očekivati uvjerljiva pobjeda desnog centra, no nakon toga prvi val donosi jako malo. “Meloni će nastaviti linijom Draghija, a Italija će bez Europe jako teško”, rekao je.

“Ne mogu reći hoće li ova vlada doći do kraj amandata, to se za Italiju nikada ne može sa sigurnošću reći. No, ako ta većina bude uvjerljiva, ova vlada ima perspektivu, ali će imati dva rivala kojima ne odgovara da ih je žena izbacila s trona, zaključuje.

