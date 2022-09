Donosimo tjednu prognozu, pogledajte kakvo će biti vrijeme sljedećih dana

Podijeli:







Izvor: Tomislav Štimac

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Uragan Gaston stacionira se nad Atlantikom zapadno od Azorskog otočja. Duboka ciklona ostatak uragana Fiona nalazi se između Grenlanda i istočne obale Kanade. Ciklona sjeveroistočno od Skandinavije i s njom povezan frontalni sustav proteže se preko Velike Britanije i Irske. Nad Genovskim zaljevom zadržava se velika količina vlažnog nestabilnog zraka i tvori Genovsku ciklonu koja upravlja vremenom nad našim krajevima.

Noćas je u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i u Gorskom kotaru bilo grmljavine i jakih pljuskova obrine. Prema mjerenjima mreže pljusak.com mjestimice je palo od 25 d0 40 litara kiše na četvorni metar.

Danas će biti oblačno, kišovito s mjestimičnom grmljavinom i udarima vjetra. Obilna oborina moguća je na Kvarneru i u Gorskom kotaru te poslijepodne na južnom Jadranu te u Slavoniji i Baranji.

Jugo će oslabjeti najprije na sjevernom Jadranu a na srednjem i južnom skrenuti na oštro i lebić. Najviše dnevne temperature zraka od 17 do 21 a na Jadranu od 21 do 24C.

Utorak donosi postupno smirivanje vremena te prognoziramo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na Jadranu i uz Jadran moguće su lokalne nevere. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 11 do 14, na Jadranu 15 do 19. Najviše dnevne od 16 do 21, uz obalu i na otocima do 25.

U srijedu djelomice sunčano, a od četvrtka novo naoblačenje s povremenom kišom.

Od petka navečer stabilizacija vremena te prognoziramo sunčan i stabilan vikend povoljan za aktivnosti i boravak u prirodi.