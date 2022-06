Podijeli:







Izvor: N1

Splićani su na prijevremenim lokalnim izborima u nedjelju birali gradonačelnika među devet kandidata te 31 gradskog vijećnika s 11 kandidacijskih lista. Birališta su bila otvorena od 7 do 19 sati, a njihovim zatvaranjem prestala je i dvodnevna izborna šutnja. Naši reporteri Vanja Kranic, Vesela Šegvić i Božidar Lončar nalaze se u stožerima Ivice Puljka, Zorana Đogaša i Željka Keruma. Na birališta je do 16,30 sati izašlo 27,468 glasača ili njih 21,74 posto, što je 12 posto manje u usporedbi s lanjskim redovitim izborima te najmanja izaznost u ovaj sat na izborima u Splitu dosad.

Igor Skoko, glavni tajnik stranke Centar, iz stožera Ivice Puljka komentirao je izlaznost.

“Nama bi bilo mnogo draže da je veća izlaznost, a o tome kako su odlučili znat ćemo oko 21 sat. Na ovako malu izlaznsot teško je davati prognoze čiji su birači ostali kod kuće. Mala izaznost je, ja mislim, poraz svih nas koji se bavimo politikom. Ostajemo pozitivni, vidjeli smo u kampanji da nas građani podržavaju i nadamo se da će to i rezultati pokazati. Što god da su ankete prije pokazivale, kod ovakve izlaznosti mali broj glasova može prevagnuti na jednu ili drugu stranu pa ne bih komentirao”, rekao je Skoko.

Komentirao je tzv. sexting aferu.

“Žalosno na što su se neki naši politički protivnici voljni spustiti. Naši sugrađani su znali s čime smo imali posla, a nakon svega mislim da je i cijela Hrvatska vidjela s čime se mi u Splitu borimo”, kazao je.

Nije htio reći koliko vijećnika očekuju, a o mogućim budućim koalicijama kaže: “Naš stav s kime želimo i možemo surađivati je poprilično jasan – svatko tko ne želi trgovinu i želi raditi za javno dobro je dobrodošao da surađuje s nama. A o tome tko je to konkretno, možemo nakon što dođu rezultati”.

“Vruć je dan”

Toni Tomas, bivši gradski vijećnik u prošlom sazivu koji se nalazi u stožeru Zorana Đogaša, rekao je za N1:

“Vruć je dan. Ljudi su očito odlučili da će dan provesti na plaži. Nadamo se da će mala izlaznost ići na ruku HDZ-u i Đogašu”.

O eventualnoj koaliciji rekao je: “Zoran je uključiv čovjek, tolerantan, mislim to za njega neće predstavljati problem. Ne vidimo zašto ne bi podržao neke odluke Centra ako su na dobrobit Splita”.

“Ovo su neobični izbori”

Drugi čovjek stranke Željka Keruma, HGS-a, Igor Stanišić kaže da je loša situacija i da je na ovim izborima bilo najviše nepoznanica.

“Nemam zašto biti razočaran. Niska izlaznost će kazniti onoga tko je pokrenuo izbore, ne znam kako će ovo završiti. Ovo su neobični izbori. Takva izlaznost paše najvećim strankama. Onome tko je izazvao izbore ovo je poruka da su građani siti afera i priča”, rekao je i dodao o mogućim koalicijama:

“Mi smo desna stranka, zna se s kim možemo, s Puljkom i Ivoševićem se ne vidimo u suradnji. Domovinski pokret i HDZ su naši partneri na regionalnoj razini. Most ima malo čudnu politiku koja se predstavlja kao desna stranka, a koalira s lijevima.”

Matijević: Ljudi su štufi politike, štufi prepucavanja

“Izlaznost je bila dosta mala, totalno neočekivano. Prerano je još za ikakve analize. Mislim da je jedan razlog sezona, a ljudi su štufi politike, štufi prepucavanja koja su se događala. Ono što ne smijemo, je tražiti alibi u niskoj izlaznosti, pravila su jednaka za sve”, komentirao je za N1 izlaznost SDP-ov kandidat Davor Matijević.

“Nama do sada nije odgovarala. Ako se sjetimo parlamentarnih izbora prije dvije godine, poremetila nam je sve. Ajmo pričekati”, odgovorio je na pitanje kome odgovara niska izlaznost.

Kazao je kako se on ne boji konkurenciji te da je dobro da građani imaju što više odabira.

Komentirao je i samu kampanju.

“Ako pitate ljude o čemu se pričalo, izvući će jednu aferu, jednu poluaferu i hrpu gluposti. Nažalost, fokus nije bio na programu, rješenjima… Nije to bilo pitanje same kampanje i mislim da je to rezultiralo niskom izlaznosti.

