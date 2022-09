Domac: U ovoj krizi se pokazalo da je dobro imati vlastitu energetsku kompaniju

Podijeli:







Posebni savjetnik predsjednika Republike za energetiku i klimu Julije Domac bio je gost Newsrooma.

Na početku je govorio o kretanju cijena plina na svjetskim tržištima.

“Zadnja kretanja pokazuju da je cijena plina na tržištu krenula padati. Mislim da smo ipak prešli onu točku kad je bilo potpuno neizvjesno. Mislim da jedna bolja vremena dolaze”, istaknuo je.

Što se tiče krize s isporukom energenata koja je uzrokovana ratom u Ukrajini, Domac kaže da je činjenica da ovakva kriza ne može biti riješena u nekolio mjeseci.

“Mi teško možemo nadoknaditi desetljeća jedne pogrešne europske energetske politike, pa dijelom čak i hrvatske. Promjena bi mogla donijeti jednu bolju situaciju gdje Europa nije zavezana ruskim plinom. Mislim da ćemo ipak znati definirati izlaz iz ove krize”, rekao je.

Oporezivanje ekstraprofita

Domac kaže da više nije na stolu plan Europske unije da se ograniče cijene ruskog plina.

“Ići će se na jedan novi izračun cijena električne energije. Tu očekujemo svaki dan jedan novi izračun. Nema logike ograničavati cijenu na tržištu nekome tko vam plin želi ili ne želi prodati na tržištu”, kazao je.

Govoreći o posebnom oporezivanju ekstraprofita, rekao je da u svakoj krizi netko zarađuje.

“Ja imam sumnju da je to moguće do kraja. Mi govorimo u Hrvatskoj o tvrtkama kao što su HEP. Nisam skroz siguran u tu priču oko ekstraprofita. To će biti jako teško provesti”, smatra.

HEP-ova je prednost, tvrdi Domac, što nikada u prošlosti nije bio zadužen.

“Nažalost, taj profit koji je ostvarivao nije se ulagao dalje. Mi zaista imamo veliki izazov s HEP-om. Mislim da se u ovoj krizi pokazalo da je dobro imati vlastitu energetsku kompaniju koja može služiti vlastitim građanima i gospodarstvu. Novaca na svjetskom tržištu ima i investicija ima. HEP bi trebao investirati mudro, pametno i naveliko. To je veliki izazov za Vladu i u tome im treba pomoći”, kaže.

Komentirao je i nultu stopu PDV-a na solare kao jedan od koraka prema zelenoj tranziciji.

“Hrvatska najlošije stoji sa sunčevim elektranama i to se vidjelo i ovog ljeta. Dobar je korak oslobođenje od PDV-a. Neće to previše riješiti, nama treba cijeli paket. Većina građana i nema znanja kako to napraviti, nije ni za očekivati da će svi naši građani to znati”, rekao je.

