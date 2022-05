Dok Mirela Čavajda čeka odluku KBC-a, političari peru ruke i prebacuju lopticu

Podijeli:







Izvor: N1 / Ivana Tomić

Za razliku od dosadašnjih uvijenih izjava kako se analizira odluka Ustavnog suda i priprema rješenje za odluku o izradi novog zakona o pobačaju, premijer Andrej Plenković jučer je prvi put jasno rekao kako se ne namjerava baviti ovim pitanjem u ostatku svog mandata na čelu Vlade. Šef Ustavnog suda za N1 još jedanput je ponovio da su odluke tog tijela obvezne za sve, a oporba je uoči rasprave o vlastitom prijedlogu zakona - šokirana.

Nikad jasniji premijer sinoć je glatko odbio Ustavni sud koji još 2017.naložio da se mora donijeti novi Zakon o pobačaju. Miroslav Šeparović zato za N1 neumorno ponavlja: “Hrvatski sabor do danas nije izvršio rješenje Ustavnog suda, što u svakom slučaju nije dobra poruka s obzirom da su odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatni. Stoga Ustavni sud očekuje da se njegovo rješenje izvrši i da Hrvatski sabor donese novi zakon koji će biti u skladu s utvrđenjima Ustavnog suda.”

I prije ove izjave oporbeni saborski zastupnici na presici su tražili od Ustavnog suda da reagira. Šokirani su ponašanjem premijera.

“Naprosto je sramotno da premijer jedne države kaže da neće mijenjati zakon i poštivati odluku Ustavnog suda koju izbjegava već pet godina. To je kršenje svih uzusa pravne države”, kaže SDP-ova Sabina Glasovac.

Upravo je SDP napisao novi prijedlog Zakona o pobačaju na kojem su radili i njihovi bivši kolege koji su završili u Socijaldemokratima. SDP-ov prijedlog ipak će podržati.

“Istovremeno, premijer se hvali s najdugovječnijim manadatom, a ta njegova dugovječnost je duža od koliko je prošlo od odluke Ustavnog suda i on nije napravio ništa”, kaže Ivana Posavec Krivec.

vezana vijest Trudnica čiji je slučaj šokirao RH: “Radim sve ovo za sve žene i našu djecu”

“Nikada do sada nismo imali primjer da i premijer i ministra zdravstva otvoreno govore i pozivaju na bezakonje i nepoštivanje zakona. Još uz to kazu da ne namjeravaju poštovati odluku Ustavnog suda”, oštra je i Sandra Benčić.

Slučaj trudnice koja nije mogla dobiti zdravstvenu skrb u zagrebačkim bolnicama pa je morala otići u Sloveniju aktivirao je temu pobačaja u Hrvatskoj. Liberalni koalicijski partner Dario Hrebak zato danas pred novinarami vidno nervozan brani poteze, odnosno, nečinjenje Vlade.

I drugi premijerov kolaicijski partner otovoreno govori da u Hrvatskoj postoje dva sustava i da za to zna, ali da on to ne brani već samo ističe.

“Postoje dva paralelna sistema. Jedan je utemeljen na zakonima i slobodi izbora, a drugi je koji se uspostavio u zdravstvenim ustanovima i koji je protuzakonit i koji je protivan međunarodnim konvencijima. Naš je interes da se djelovanje zdravstvenih ustanova uskladi sa zakonom”, poručuje Milorad Pupovac.

A onda je uslijedio potpredsjednik Vlade Davor Božinović s konkretnim brojkama: Od 395 liječnika, njih 164 izvodi pobačaje, a 195 ima priziv savjesti. Za slučaj trudnice koji je uzdrmao medije i javnost tvrdi: “Ovo definitivno nije političko nego zdravstveno pitanje, ne razumijem ljude koji nisu zdravstvene struke da ulaze u detalje slučaja.”

No, problem na koji upozoravaju civilne udruge i dio oporbe – da žene u Hrvatskoj, porezne obveznice i građanke – zbog dva parelelna sustava ostaju bez zdravstvene zaštite jer niz je bolnica u kojemu se baš svaki ginekolog poziva na priziv savjesti.

vezane vijesti Beroš o slučaju Čavajda: Kao čovjek duboko suosjećam, na usluzi sam građanima Odvjetnica Mirele Čavajde za N1: Današnji nalaz je znatno teži nego prijašnji

I dok političari raspravljaju i prebacuju loptice drugima, a resorni ministar Vili Beroš traži hitne rezultate od inspekcija koje je poslao, Mirela Čavajda i danas je bila na pregledu u jednoj zagrebačkoj bolnici – KBC-u Rebro. Nalaz koji je danas dobila još je nepovoljniji od onog prethodnog, ali odluke hrvatskog zdravstva o njenom slučaju još uvijek nema. Iz Slovenije su još jučer poručili da je njihova drugostupanjska komisija dopustila prekid trudnoće.

“Njoj svaka ta odluka nanosi veliku bol, posebno jer sve odluke iz Slovenije izgleda stižu prije nego iz Hrvatske, čija je građanka”, rekla je odvjetnica Mirele Čavajde, Vanja Jurić za N1.

Jurić kaže da se inzistira samo na ostvarivanju zakonskih prava. “Kad već govorimo o tome da ministar Beroš poziva na empatiju i da se poštuju njena prava privatnosti, mislim da je o tome trebao voditi računa prošli petak kad je njene osobne podatke, koji su pri tome bili netočni, sam iznosio na press konferenciji.”

Ministar Beroš tom je prilikom komentirao kakva bi mogla biti drugostupanjska odluka. Jurić je komentirala i smatra li se to pritiskom na osobe koje odlučuju o nalazu.

“Rekla bih da je to ogroman pritisak na ljude koji odlučuju, on nastupa kao ministar i kao član vlade, a svojim je istupom u petak, baratjući potpuno netočnim informacijama i očito u situaciji kad nije vidio nalaze o kojima govori, faktično prejudicirao njihovu odluku tvrdnjama o mogućnostima preživljavanja i liječenja, što ništa nije predmet zakona”, poručila je Jurić.

“Mogu samo pretpostaviti da bi se morale utvrditi povrede zakona od strane najmanje nekoliko bolnica koje su donosile odluke u ovom slučaju. Nadam se da će inspekcija razgovarati s Mirelom Čavajdom koja je bila žrtva cijelog tog postupanja i da će uzeti u obzir i njenu izjavu te da će nas izvijestiti o nalazima inspekcije”, rekla je odvjetnica Jurić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.