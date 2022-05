“Dok je Plenkovićeve Vlade, Srbiji ćemo dopuštati lagano otvaranje poglavlja”

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Novog dana bio je saborski zastupnik iz Kluba Mosta Nino Raspudić, a između ostalog je komentirao i subotnji sukob pripadnika Torcide s policijom na autocesti A1 oko kojeg će se repovi vući još neko vrijeme te optužnice iz Srbije za ratne zločine.

Srbija je podigla optužnicu protiv četvorice hrvatskih pilota za bombardiranje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da je “sretan što državni organi rade na zaštiti istini” i što, kako je rekao, “teški zločini, a posebno ubojstva djece ne smiju ostati nekažnjeni”. “Izgleda da ste zaboravili što se dogodilo, ’95. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe”, rekao je između ostalog Vučić, dodajući da je ponosan što nikad nikoga nije ubio.

VEZANE VIJESTI UŽIVO Traga se za još 110 pripadnika Torcide. Slijede kaznene prijave i policajcima? Optužnica za Oluju: Za što se tereti pripadnike hrvatskog ratnog zrakoplovstva?

Komentirajući svoju izjavu iz Gline 1995., zbog koje pojedini političari iz Hrvatske traže da pred tamošnjim sudovima bude optužen za poticanje na “agresiju” i stvaranje “Velike Srbije”, Vučić je izjavio da u izjavi “nema ničeg spornog”.

Priču je s dodatno “zakuhao” Mostov Nikola Grmoja kada je rekao da bi Vučić mogao dobiti kontraoptužnicu.

“Nikola Grmoja poznat je kao netko tko dobro zna ‘zakuhati’ raspravu koja poslije dobiva neslućene dimenzije. Bačiću bih poručio da, umjesto da otkriva toplu vodu, zna se tko je bio agresor, neka vladajući svi počnu primjenjivati ono što je Vlada Tihomira Oreškovića donijela pred šest godina – da se četiri puta godišnje mora sastajati povjerenstvo koje će pratiti zadovoljavanje uvjeta Srbije prema EU. Dosad se trebalo sastat 24 puta, sastalo se nula puta. To je odluka koja nije poništena, ali se ne ispunajva. Zašto? Jer je volja EU-a bila, prije svega Njemačke, da se Vučića gladi i pušta bez previše uvjeta. Srbija povlašteni tretman sigurno imala od Njemačke. Srbi izravno krše ono što su sami potpisali u Bruxellesu. Hrvatska po tom pitanju ne radi ništa. Predstavnik Hrvata u Vojvodni izravno optužuje hrvatskog veleposlanika da ga osptruira. Kad povučemo crtu, ne moramo se ponašati kao nefer susjedi, nego samo poštovati dogovoreno iz dogovora Bruxellesa sa Srbijom i onoga štoo je Vlada pred šest godina donijela”, rekao je Raspudić.

No ne vjeruje da će se išta promijeniti dok je na vlasti trenutna garnitura. “Dok god imamo ovakvu Vladu Andreja Plenkovića koji čeka mig Bruxellesa, Berlina, smije li se nešto ili ne, neće se dogoditi ništa, mi ćemo im (Srbiji) dopuštati da lako otvaraju poglavlja.”

Osvrčući se na posjet Charlesa Michela Sarajevu rekao da je to bezvrijedan potez.

“Bezvrijedan potez koji se svodio na oriejentalističku ćevap diplomaciju, došao među domoroce pa, haha, probajmo ćevape. Ispod svake razine. Meni stvara jezu kad vidim tko je na čelu EU-a. Dramatično je kad se sjetimo otaca, utemeljitelja De Gaseperija, Adenauera, de Gaullea koji su vodili velike zapadne zemlje, a tko ih vodi danas, pogledajte. Michel, von der Leyen, Plenković? Ispod svake razine. Ali vjerujem da će u bliskoj budućnosti doći do zaokreta”, rekao je Raspudić.

Sukob Torcide i policije

U velikom sukobu dijela navijača Hajduka i policije ozlijeđeno je najmanje 35 osoba, policija je upotrijebila vatreno oružje, a četiri osobe su propucane. Epilog su 43 uhićene osobe u istražnom zatvoru jučer su završila 42 uhićena navijača, a danas se nastavljaju ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Raspudić smatra da je ova tema sada postala kako bi odvukla pažnju od drugih.

“Dugo nije bilo incidenta ove težine, ali ni situacije u HNL-u kad je bilo neizvjesno do kraja. Slično je u drugim zmljama. Vjerojatno je korona i sve što se događalo povećalo frustracije i bijes, ovdje je došlo očito do nekih propsuta. treba pričekati da se sve raščisti, do kraja vidjeti posutpanja, da se sve rasvijetli. To je sve što mogu reći. Ono što u medijskom prostoru primjećujem je da se ta tema pretvorila u odvlakač temu od drugih poput inflacije, afera i drugih važnih tema”, rekao je Raspudić

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.