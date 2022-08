Dok Beroš odmara na Hvaru, opet sve glasniji zahtjevi za njegovom smjenom

Podijeli:







Dok se Vili Beroš odmara na Hvaru, iz najveće oporbene stranke ponovno pozivaju na njegovu ostavku. Problema je previše, opravdanja za propuste, kažu, više nema.

“Ne zaboravimo i neke afere koje se vežu za ministra Beroša, jednostavno, vrijeme je da ministar Beroš ode. No, ono što je Andrej Plenković do sada pokazao je da je on sve svoje ministre, kakve god afere imali, spreman braniti unedogled”, komentirao je Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a.

VEZANA VIJEST Beroš: Nema opravdanog razloga zašto neka bolnica nema lijeka za koronu

Ministar Vili Beroš s godišnjeg je odmora na naš upit o problemima resora koji vodi, odgovorio SMS porukom. Komentirao je i smrt novinara Vladimira Matijanića te druge mučne priča koje izlaze na vidjelo posljednjih dana.

“Ultimativno je potrebno sve detaljno istražiti i ustanoviti istinu”, poručio je Beroš.

Spas za zdravstvo vidi u najavljenoj reformi te većem angažmanu liječnika obiteljske medicine.

“Korona je pokazala puno dobroga, ali i puno disfunkcionalnosti u sustavu. Zato i naglašavam potrebu provođenja reforme promjena koje uključuju okretanje prioriteta prema primarnoj zdravstvenoj zaštiti”, ističe Beroš.

Klauški: Super Vili treba zamjenu

Teško je povjerovati da će ministar lako naći zajednički jezik s liječnicima. Kolumnist Tomislav Klauški podsjeća na neke njegove izjave tijekom korona krize.

“On je čak i optuživao petokolonaše liječnike, stvorio je neku vrstu zle krvi u sustavu i mislim da je sad sazrelo vrijeme da se makar njemu, Super Viliju, zahvali na funkciji i da si nađe nekoga drugoga”, rekao je Klauški.

VEZANA VIJEST Udruga za prava pacijenata ima prijedlog za ministra Beroša

Čini se, kaže Klauški, kako Andrej Plenković ima nekoliko dobrih trenutaka za miješanje karata do kraja godine.

“Pa prijevremeni izbori bi se idealno naslonili na otvaranje Pelješkog mosta i mislim da je to bila savršena kulisa za prijevremene izbore. Međutim, kao što smo već vidjeli, on je već zaboravljen u ovom slučaju Vladimira Matijanića”, smatra Klauški.

Dodaje da je teško pogoditi pravi tajming.

“U našoj zemlji samo treba da USKOK dođe na vrata nekog ministra, sve se zaboravi. Dakle, vrlo je teško onome tko će raspisivati izbore, a to je Andrej Plenković, pogoditi pravi tajming. Ima još dobrih tajminga kao što je ulazak u Schengen i uvođenje eura, pa možda pred kraj godine da budu izbori, mi volimo inače izbore u studenom”, komentirao je Klauški za N1.

HDZ-ov politički tajnik Ante Sanader danas je gostujući u programu N1 imao dobar izgovor za izbjegavanje pitanja o mogućoj rekonstrukciji Vlade i prijevremenim izborima.

“Dok sam u vatrogasnoj uniformi onda nemam pravo govoriti ni kakvoj politici”, rekao je.

I Vili Beroš danas je zaobišao pitanje o ostavci, rekavši nam da je tek potrebno sve detaljno ispitati i utvrditi postoji li nečija odgovornost. O njegovoj sudbini i stabilnosti Vlade intenzivnije će se govoriti sredinom rujna, kada se zastupnici vrate u saborske klupe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram