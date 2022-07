Đogaš upozorio na manjak mjesta u vrtićima. Puljak: Ja ću sad morati braniti HDZ

Podijeli:







Izvor: N1

Pred nama je veliko finale bitke za Split. Ove nedjelje u drugom krugu lokalnih izbora Splićani odlučuju hoće li gradonačelnik biti Ivica Puljak iz stranke Centar ili Zoran Đogaš kojeg podupiru HDZ i HSS.

U emisiji Otvoreno HRT-a sučelili su se Puljak i Đogaš.

O odlasku ministra Zdravka Marića

Ivica Puljak je na početku sučeljavanja trebao komentirao ostavku potpredsjednika Zdravka Marića te odgovoriti ima li ambicija na nacionalnim izborima.

“Za početak ću vam pročitati što mislim da će zanimati sve ljude u Hrvatskoj da vam pokažem s čime se mi borimo u Splitu”, rekao je Puljak.

“To su vam funkcije ljudi u Splitu s liste HDZ-a: ravnatelj lučke uprave, ravnatelj županijske uprave za ceste, direktor vodovoda i kanalizacije, zamjenik i član uprave vodovoda i kanalizacije, ravnateljica županijskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj županijske lučke uprave, splitsko-dalmatinski dožupan, pročelnik porezne uprave, pročelnik u županiji. Kako se uvijek dogodi da su pročelnici i ravnatelji državnih i županijskih ustanova uvijek iz HDZ-a. Uvijek pobjede na natječaju članovi iz HDZ-a i briljiraju na usmenom ispitu”, rekao je Puljak te dodao kako su oni izabrali pet direktora i nitko nije iz Centra.

Potom je Zoran Đogaš izvadio svoje papire s listama HDZ-a i Centra.

“Na ovim listama imate 31 čovjeka iz HDZ-a, nestranački ljudi i nisu svi na funkcijama. Na listi Centra tamo su uglavnom nepoznata imena, no nije problem da su meni nepoznati nego su nepoznati i Puljku”, rekao je Đogaš.

Potom je uslijedila debata tko su čiji ljudi, jesu li stranački, nestranački, stručni ili nestručni te čija je lista važnija.

“Ne znam zašto gospodin Marić odlazi iz politike, no on je radio svoj posao jako dobro. Pokazao je svojim djelovanjem zajedno s premijerom Plenkovićem da je napravio dobro za Hrvatsku u teškim vremenima tijekom raznih kriza, rekao je Đogaš.

“Vrlo je neobično dana ostavka da se tek za 2 dana objasni zašto ostavka. Je li u pitanju neka osobna stvar ili je to neki dublji potres u HDZ-a. To ćemo vidjeti sutra kad se objasni. Opozicija uvijek zagovara da bi svi ministri trebali biti smijenjeni, Vlada biti smijenjena, biti novi izbori. Moja osnovna ambicija je Split. Želim biti gradonačelnik u dva puna mandata, osam godina i onda se više neću kandidirati. Ako budem dobar gradonačelnik, ja sam predsjednik nacionalne stranke, i ljudi budu željeli da se i dalje bavim politici ja mogu biti nešto drugo, ali samo ako budem uspješan gradonačelnik”, objasnio je Puljak.

“Ambicija je sjajna stvar. Puljak je u zadnjih 10 godina predizbornih kampanje koje sve nisu bile vezane samo za Split bio i u prvoj izbornoj jedinici, dakle u zagrebačkoj. On bi se prijavio na sve moguće izbore, za premijera, za predsjednika države za kojeg nije uspio skupiti potpise. To je malo pretjerana ambicija”, rekao je Đogaš te dodao ako se želi biti gradonačelnik Splita onda Split mora biti prvi i jedini.

“Zamislite da je u ovoj krizi gospodin Puljak na mjestu premijera Plenkovića. Ili je bolje da ljudima kažem nemojte to niti zamisliti. Malo se naježim”, rekao je Đogaš.

O Brodosplitu

Govoreći o slomu splitskog brodogradilišta Puljak je kazao da Grad Split nema ingerencija u vezi s tim. No ono je Gradu bilo dužno komunalnu naknadu te su odlučili ne naplaćivati mu to jer bi, kako kaže, škver puno prije otišao u stečaj. Razgovarali su o tome kako bi se dug mogao kompenzirati, pa je u tom kontekstu Puljak spomenuo da su nastojali vidjeti mogu li oni sudjelovati u rekonstrukciji stadiona Poljud i garaža.

“Ovo što se dogodilo je posljedica HDZ-ove vladavine, jer je HDZ umjesto da brodogradilišta ozdravi i da, ako ih je već privatizirao, da se za mjesec-dva vidi u kojem to smjeru ide. Oni su koristili javne novce da subvencioniraju privatnike koji neuspješno posluju. Tu svi ministri imaju itekako odgovornost. Danas je škver dužan 5,5 mlrd. kn. Kako se to moglo dogoditi”, upitao je.

Đogaš pak uzvraća da u godinu dana nije vidio baš previše gradonačelnikovog truda da pomogne radnicima škvera. Priznaje da ingerencije i nisu baš gradonačelnikove, ali dodaje da postoji čitav niz mjera koje se daju napraviti.

“Kriviti HDZ, je stara priča i to je kampanja gospodina Puljka. Njegova kampanja je bila antihadezeovska. Bilo je govora mržnje – lopov, korupcija, mafijaši. To su bili atributi gospodina Puljka. A tih 10 mjeseci nikada nisam čuo koji su to lopovi kojima je zatvarana špina, koji su to mafijaši, gdje je prijava DORH-u. Jedna od mantri je bila “zavrnut ćemo špine”. A zavrnuli su špine penzionerima, jer nisu dane božićnice i uskrsnice”, rekao je.

Puljak je uzvratio da to nije točno. “Božićnice su isplaćene, uskrsnice nisu, a nije ih isplatio niti HDZ lani, mi smo nastavili sa svim socijalnim programima koje smo zatekli i neke smo i proširili”, dodaje Puljak.

O otkazu čistačici i izmišljenim radnim mjestima

Puljak je rekao kako nije točno da je dao otkaz čistačici s invaliditetom, majci dvoje djece.

“To je naša ustanova i vjerovali ili ne ja kao gradonačelnik ne upravljam tko će se u ustanovama zaposliti ili ne. Ta gospođa nije dobila otkaz nego joj nije produžen ugovor o radu. Kad je zaposlena, uopće se nije prijavila kao invalid. Zaposlena je na izmišljeno radno mjesto. To je bilo nepotrebno radno mjesto”, rekao je Puljak dodajući da se zalaže da se ukinu sva izmišljena radna mjesta.

U javnoj upravi, ustvrdio je, ima jako puno izmišljenih radnih mjesta.

“Sve savjetnike, koje smo zatekli, pustili smo da im istekne ugovor i nismo ga produžili, isto kao i s tom gospođom. Izmišljena radna mjesta su velika rak rana Hrvatske. Treba ih ukinuti, a ne nastaviti”, poručio je.

Grad Split je to napravio i borit ćemo se protiv toga i u budućnosti, rekao je Puljak, dodajući kako planira smanjivati upravu i izmišljena radna mjesta po firmama.

“Garantiram da svaki čovjek koji radi dobro,vrijedno i pošteno ima mjesto u gradskoj upravi”.

Đogaš ga je pitao koliko je ukinuo takvih radnih mjesta otkako je zasjeo o gradonačelničku fotelju, na što je Puljak rekao da ih je bilo 411, a da ih sada imamo 400.

“Krstulović Opara je smanjio broj zaposlenika za 50-ak ljudi, vi uopće niste smanjili broj zaposlenika”, rekao je Đogaš dodajući da će prvo, kad postane gradonačelnik, vidjeti kolika je stvarna potreba za radnim mjestima.

Manjak dječjih vrtića

Đogaš je upozorio na manjak mjesta u dječjim vrtićima poručivši kako to treba riješiti.

– Ja ću sad morati braniti HDZ jer ga Đogaš napada. Kad su mene pitali što sam zatekao, ja sam bio umjeren, nisam bio katastrofičan. Mi smo to odmah počeli rješavati, rekli smo da ćemo graditi nove vrtiće. Ne možete u 10 mjeseci napraviti nešto. Četiri vrtića ćemo napraviti u tri godine i sva djeca koja se prijave će imati mjesto u vrtiću, a za osam godina će Grad Split biti grad s najboljim standardom obrazovanja u Hrvatskoj u kojem će sva djeca, bez obzira rade li roditelji ili ne, imati mjesto u vrtiću, rekao je Puljak.

Đogaš je rekao da je puno više od 500 djece ostalo neupisano jer se neka ni ne prijave na natječaj jer nemaju nikakvu šansu. Zbog toga, istaknuo je, treba iskoristiti sve kapacitete.

