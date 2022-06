Podijeli:







Izvor: N1

U utorak je izjavu za medije dao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Spita Zoran Đogaš koji će se u drugom krugu boriti s Ivicom Puljkom.

“Dugo sam razmišljao i svi su mi na ulasku u ovu priču kazali da me očekuju glib, blato, kaljuža, cirkus i pitali me što mi to treba. Vjerojatno je neopisivo izreći riječima što smo ja i moja obitelj doživjeli u ova dva i pol mjeseca. Zaista ovdje vlada politika koja je glib, blato, dno dna, dno dna ljudskog roda, ali to nas neće pokolebati. Žao mi je što mi obitelj mora ispaštati, ali to mi daje još više motiva”, rekao je Đogaš.

“Vjerujem u drukčije društvo, drukčiji Split i zato sam tu, da upozorim na laži, obmane, prevare i sustav vrijednosti koji ni po čemu nije moj, nije naš, nije ni većine građana Splita. Većina je ostala doma, zašto? Zgadila im se ovakva politika i meni se zgadila, jako mi se zgadila ova dva i pol mejseca. Ali treba čovjek svojim primjerom pokazati da se može drukčije. Nadam se da će i drugi to pokazati, da nećemo lagati, samo rušiti i mrziti, da ćemo graditi. To je teže, ali to se mora tako napraviti. Duboko vjerujem u sustav vrijednosti koji zagovaram i vjerujem da većina građana Splita to želi”, dodao je Đogaš.

Ističe da postoji podjela po nekakvom svjetonazoru koji to nije, nekakva politika koja to nije.

“Ponovno se koriste, kao što to biva u Hrvatskoj, koriste kriva imena. Nazivaju se Centar, a zapravo su ultraljevica. I ovi izbori, s izlaznošću kakva je bila, srušili su splitsku ljevicu, imamo samo jednu skupinu koja ih predstavlja. Ovaj sustav vrijednosti za koji se zalažemo, za normalne ljude, splitske obitelji, da ljudi odgajaju djecu kako žele, gdje skrbimo za ranjivim osobama, osobama s invaliditetima, hrvatskim braniteljima… To ćemo inzistirati do kraja kampanje i to su vrijednosti u koje vjerujem. Vjerujem da će se Split probuditi iz hipnoze u kojoj postoje samo mantre. Priča se o redu, a radi se samo nered koji dosad nije zabilježen. Ja vjerujem u drukčije i siguran sam da će ljudi to prepoznati i da će izlaznost biti veća i da će pristojni, pitomi koji prepoznaju vrijednosti izaći na izbore”, rekao je Đogaš.

Kaže da ne spori legitimitet, već da samo upozorava na činjenicu da je žalosno niska izlaznsot. “Da sam ja dobio iste rezultate, na isti bih načion reagirao”, rekao je.

Cilj mu je “motivirati normalne građane Splita da izađu na izbore”.

“Izlaznost birača HDZ-a bila je nešto vćea nego opće populacije. Izlaznost opće populacije građana Splita je bila sramotno mala. To je tako jer su izbori sad usred ljeta, potpuno nepotrebno za većinu ljudi. To je ta priča. U drugom krugu može biti gore, a može biti drukčije. Kad ljudi vide što se dogodilo, ja vjerujem da će se neke stvari promijeniti”, kazao je Đogaš.

