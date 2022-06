Đogaš: Puljak je izazvao konflikt sa svima jer se želio riješiti partnera

Podijeli:







HDZ-ov nestranački kandidat za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš za N1 Newsroom komentirao je dosadašnju kampanju uoči prijevremenih lokalnih izbora u Splitu.

“Od početka nisam imao osjećaj da sam ukras ove kampanje. Da sam imao, vjerojatno ne bih ulazio u nju. Prihvatio sam jer mislim da je normalno da jedna opcija koja ima upravljačko iskustvo smijeni vlast koja je dovela do pomalo bizarnih situacija. Imamo izbore, ljudi se pitaju zašto kada je postojala većina”, rekao je Đogaš.

Čini mu se da je Puljak namjerno isprovocirao nove izbore kako bi sam osvojio većinu.

“Čitavo vrijeme kao da je u zraku bilo to planirano izazivanje novih izbora. Ono je potaknuto tim skandalom, ali bilo je puno konflikta i skandala i prije. Po meni je to miješanje gradskih problema i obnašanja vlasti u Splitu, gdje je došla do izražaja potpuna potkapacitiranost, s nekim državnim ambicijama”, rekao je Đogaš dodajući da je Puljkova retorika u posljednje vrijeme takva da je teško raspoznati njega i Željka Keruma.

Tvrdi da bi za dobrobit Splita surađivao sa svima jer ne shvaća gdje su svjetonazorske podjele ako se govori o vrtićima, garažama i ostalim sličnim problemima koji muče Splićane.

“Puljak je izazvao konflikt sa svima, a najmanje s HDZ-om, jer se htio riješiti svojih partnera u Gradskom vijeću i time sebi osigurati većinu. Koliko sam vidio, i ove druge stranke su bile vrlo suradljive. Mislim da bih ja s takvim Gradskim vijećem mogao vrlo lako surađivati”, poručio je Đogaš.

“Podržava me velik broj stručnjaka”

Na pitanje smatra li da je napravio grešku u svojoj kampanji objavom snimke u kojoj mu podršku pruža Nenad Periš, koji je široj javnosti postao poznat zbog tragične smrti njegovog sina Mateja Periša, Đogaš je poručio da mu je podršku pružio širi krug ljudi te da on ne može ulaziti u njihove razloge.

“Ovo je kampanja u koju sam ja ušao potpuno čistih namjera. Namjere su bile isključivo programske. Ovo je individualizirana kampanja u kojoj je važna osoba. Ljudi iz stranke Centar kažu da nije važna osoba, ja mislim da je isključivo važna osoba”, kazao je Đogaš pa nastavio:

“Iznimno veliki broj stručnjaka, kompetentnih ljudi, iskazao je veliku potporu mom programu i listi. Neki od njih su na listi. Na listi je čitav niz liječnika pa me prozivaju. Potpora koju mi ljudi široko daju je njihova osobna stvar i ne mogu ulaziti u njihove razloge.”

Na kritike da se čini kao da parazitiraju na tuđoj nesreći, Đogaš je odgovorio:

“To je komentar koji nije za mene, jer niti sam imao inicijativu takve prirode, niti je to došlo od mene. Mislim da je došlo od gospodina Periša samog, jer je on osjećao potrebu za tim. Njegova situacija je zaista teška i u zadnje vrijeme smo se jako puno čuli, davali smo mu potporu”, ispričao je Đogaš.

