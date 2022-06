Đogaš: Puljak je došao do plafona, HDZ motiviran i mobiliziran za protuofenzivu

Podijeli:







Izvor: Vesela Šegvić/N1

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš čestitao je Arisu Zlodri iz DP-a na dobrom rezultatu prvog kruga izbora te ulasku u Gradsko vijeće, a rekavši da će se Ivica Puljak (Centar) u drugom krugu morati dobro potruditi da dobije tu utakmicu, istaknuo je kako je siguran da to neće uspjeti.

U prvom krugu smo vidjeli realnost, to je scenarij koji se dugo pripremao i koji je realiziran vrlo vješto, razbijena ljevica, ljudi koji su mislili da se može bez glasa pružati otpor, to ne ide, rekao je u četvrtak nestranački kandidat HDZ- a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš.

Možemo! i Pametno više ne postoje, SDP je potonuo previše nježno i u rukavicama, Most je na prekretnici, napravio je vratolomiju i mislim da su birači to honorirali na svoj način, a jedini koje se drže je HDZ i Aris Zlodre iz Domovinskog pokreta (DP) koji je napravio dobar rezultat na čemu mu čestitamo, istaknuo je Đogaš.

Aris Zlodre (DP, HDS, HS i HSP) osvojio je u prvom krugu izbora za gradonačelnika 3,89 posto glasova, a za Gradsko vijeće je kandidacijska lista te koalicije, čiji je bio nositelj, dobila 5,63 glasova i u Vijeću će imati dva mandata.

Đogaš smatra da su mu u drugom krugu izbora za splitskoga gradonačelnika šanse vrlo velike, jer je Puljak sa svojim timom “došao do plafona”, a za “protuofenzivu” je HDZ posebno motiviran i mobiliziran.

“HDZ je napravio svoje u postocima jako dobro, najbolje ikad, međutim to nije bilo dovoljno. Situacija u kojoj su izbori u ljeto je očito bila planirana, inscenirana i dobar dio ljudi je zaspao. I HDZ je dijelom zaspao, ali sada kada vidimo što se dogodilo mislim da je motivirajuće za sve naše građane i za HDZ posebno”, rekao je Đogaš.

Uvjeren je da su im šanse vrlo velike jer je Ivica Puljak sa svojim timom “došao do plafona”. Sada očekuje “protuofenzivu za koju je HDZ posebno motiviran i mobiliziran” i misli da će to dati rezultata. Split je jak onoliko koliko su jaki ranjivi među nama, ustvrdio je, te tu treba zaista pokazati osjetljivost, no te empatije nema. Branitelji i starije osobe su stvorili ovo društvo i nas, nastavio je, te im treba omogućiti sve ono što zaslužuju.

“Ja vjerujem u takav Split i takve građane. Vjerujem u veliku većinu. Vjerujem u onih šest koji nisu glasali za ovu opciju. Dakle jedna sedmina jest, svaka čast, ali oni drugih šest nije i tih šest je pun bazen i to je ono na što mi računamo. Ja vjerujem u te ljude, vjerujem u nas i u pobjedu na taj način u drugom krugu.”

No, poručio je Đogaš, za taj drugi krug se “moramo probuditi iz ovog stanja, moramo zaustaviti mantre, pojasniti ljudima i to ćemo raditi do kraja kampanje”.