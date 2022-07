Đogaš: Bila mi je čast da me tako velika stranka predložila

Podijeli:







Izvor: N1

Kandidat za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš u Pressingu je komentirao drugi krug izbora u Splitu.

Smatra da je Puljak napravio posao baš na uspavljivanju ljudi ponavljajući neke floskule, kratke poruke, kojih nije bilo puno, a bile su usmjerene tome da antagoniziraju biračko tijelo, da su zapravo antihadezeovkse i da su postigle dvojaki učinak.

“Jedan je da mobiliziraju ljude protiv najveće hrvatske stranke, a drugi je bio da uspavaju sve ostale. Izbori su bili zakazani po njegovom prijedlogu i s njegovim glavnim činom, a to je davanje ostavke da izbori budu u gluho doba godine, u ljeti kad nikome nije do izbora i do slušanja političara. Tako da se dobar dio biračkog tijela izolirao od cijele priče”, naglasio je.

vezana vijest Splićani ponovno izlaze na izbore. Hoće li gradonačelnik biti Puljak ili Đogaš?

Dodao je da većini ljudi nije bilo jasno što je neposredan povod za te izbore osim cilja da se više ne trpi ni ta demokratska većina nego da se pokuša napraviti autokratkski sustav, “što znači da sve one koji su bili partneri maknete sa scene i ostanete sami iz te stranke Centar”.

“Svi smo svjedoci toga. Ne postoji više Možemo, Pametno za Split i Dalmaciju na političkoj sceni. Uspjeli su u potpunosti ukloniti sve suradnike. SDP je također bio partner u tom gradskom vijeću, ali je vrlo brzo uklonjen. Onda još imate kombinaciju s Mostom koja je prije same predizborne šutnje kulminirala ne neki način koji je očito bio neki dogovor i onda je rezultat toga izgubljeni glasovi i loša pozicija u vijeću”, tvrdi.

S druge strane HDZ je, kako ističe, napravio dobar rezultat, najbolji ikad od 2020. godine. “Andro Krstulović Opara i mi smo dobili 26 posto za gradonačelnika i nešto veći postotak je bio nego prošle godine na izborima kad je Vice Mihanović bio kandidat HDZ-a.”

Kao građaninu Splita, kako kaže, teško mu je prihvatiti da je malo birača izašlo na izbore, svega 30 posto. “I to je ono što je zabrinjavajuće, to je poruka građana svima nama. Ja sam relativno novi, pa se ne krivim”.

“Kad se jedan drugome nabacujete blatom onda i vama ostanu blatne ruke i to je ono što smo od početka zagovarali da takav način komunikacije i pregovora izbornih kampanja nećemo voditi”, naglašava.

“Split je grad slučaja gdje se događaju stvari koje nisu prihvatljive”

Ovo sad više nije stagnacija, dodaje, govorimo o Splitu kao o gradu slučaju gdje se događaju stvari koje nisu prihvatljive.

“Ono što sam doživio od samog početka kad je bio poziv HDZ-a, što je po meni iskorak, nešto novo i drugačije, bila mi je čast da me tako velika stranka predložila. To je pragmatična i realna odluka. Da nije bilo potpore tako velike stranke i čitavog niza nestranačkog osoblja ja ne bih ulazio u ovu priču. S kim bih ja to mogao pobijediti Puljka i stranku Centar na izborima osim s HDZ-om i potporom drugih mojih nestranačkih ljudi, što bih ja imao iz toga da u ovoj životnoj dobi radim neku samopromociju, to su bedastoće”.

Na pitanje zašto nije bilo loga HDZ-a u kampanji rekao je da je to persolizirana kampanja.

“Mi tražimo osobu koja može ili ne može biti gradonačelnik. Imate primjera iz HDZ-a, i drugih stranaka, gdje ne samo članovi stranke, nego, ajmo to tako nazvati, ortodoksni HDZ-ovci nisu isto imali logo. Tako da su to bezpredmetne stvari, ali mantre se koriste”.

Za Puljka kaže da je ultra ljevica jer se ne ponaša kao autohtona lijevica, to je ultra ponašanje.

vezana vijest Đogaš o Puljku: To je valjda to uvođenje reda, ono kad ništa ne radiš

“Ako je cilj ovih izbora bio rasturiti ljevicu i postati protagonist na ovoj sceni kako to onda nazvati ako to nije prava autohtona ljevica. Recimo u Splitu je bio jak SDP čitavo vrijeme, i sad SDP potone da ga zapravo nema, vi ste preuzeli tu ulogu. Ni “S” od socijalne osjetljivosti u ovim programima nema. Ako ste razbucali lijevicu imate lijevo biračko tijelo, ali se ne ponašate kao autohtona lijevica nego ste sa svojim mantrama i mržnjom, onda je to ultra ponašanje, i zato kažem ultra ljevica”.

Smatra da je čitav problem ljudi predvođenih Puljkom autentičnost i licemjerje na koje mora ukazivati.

Dodaje da mu nije bila namjera nikoga nazvati nenormalnim već da je samo govorio o ljudima kao što je on kojima je dosta svega. “Situacija u Splitu nije dobra zato što se puno priča, a malo se radi”.

Govorio je i javnim natječajima te smatra da kad fingirate javne natječaje onda je bolje da ih niste imali. U slučaju da pobijedi zadržat će javne natječaje, ali na pravi način, onako kako se moraju voditi. Ako vam se jave kompetentni ljudi koji zadovoljavaju uvjete natječaja onda morate razgovarati s njima, kako kaže.

“Kad dođete na jedno takvo mjesto treba vam upravljačko iskustvo. To je ono što me razlikuje od kolege Puljka, on misli da sve zna, vrlo često svakome docira. Ja stručnjake cijenim, razgovarao sam s desecima stručnjaka u svom području i osigurao da moje savjetničko tijelo budu top ljudi koji zaista žele pomoći ovom gradu”.

Rekao je da ga nije predložio premijer Plenković nego gradski odbor HDZ-a koji je pratio njegou karijeru i vidio moja postognuća, “i kako me premijer znao čitava me struktura HDZ-a poduprla. Ja to povjerenje nastojim opravdati u ovoj kampanji”, poručio je kandidat za gradonačelnika Zoran Đogaš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.