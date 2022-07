Podijeli:







Izvor: Screenshot: Dalmacija Danas

Djevojka koja je u subotu ujutro u Splitu odlučila preuzeti ulogu prometnog policajca kako bi vozilo hitne pod rotirkama izvukla iz gužve zove se Ana, iz okolice Varaždina je te i sama radi u medicini.

Upravo je zbog toga, ističe, u tom trenutku bila svjesna koliko je važno za hitnu da prođe. Kako se odlučila stati nasred iznimno prometne Zvonimirove ulici Ana je ispričala za 24sata.

“Mi smo se zapravo skroz slučajno našli tamo u to vrijeme. Došli smo u tu kolonu, stajali 20-30 minuta bez pomicanja. Nisam znala što se događa i zašto se ne mičemo, a kad sam čula sirenu iza sebe, jedina misao mi je bila da moraju čim prije proći. S obzirom na to da i sama radim u medicini htjela sam to čim prije pokrenuti, jer ako je nešto ozbiljno, znam koliko je svaka sekunda važna”, opisala je Ana.

Kombi i autobus blokirani zbog automobila

Primijetila je, kaže, da unatoč razmaknutim automobilima prolaz blokiraju autobus i kombi, koji i dalje nisu imali dovoljno mjesta kako bi se pomaknuli. “Doslovno se nisu imali kuda pomaknuti, a vozači auta ispred nisu percipirali da ako se oni maknu u ulice da će bus moći doći niže gdje je šira ulica i da će onda kola moći proći”, opisuje Ana koja je potom usmjeravala vozače automobila da se pomaknu.

“Hvala im što su bez pogovora prihvatili sugestiju da se maknu u uličice sa strane da se bus može pomaknuti i da na kraju hitna može proći. Ljudi nisu ni približno svjesni što sve sanitet i hitna pomoć ponekad odrađuju i s čime se susreću, tako da hvala i kolegama što su tu za nas i što još nisu u Njemačkoj, jer uskoro neće imati tko sjediti u tim kolima”, zaključila je djevojka čiji je video, prvo objavljen na portalu Dalmacijadanas, jučer obišao zemlju.