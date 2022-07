Podijeli:







Izvor: N1

Fran Stjepan Naranđa iz Zavoda za hitnu medicinu govorio je za Dnevnik N1 o manjku medicinskog kadra te manjku i zastarjelosti opreme zbog čega je uzavrelo nezadovoljstvo među djelatnicime Hitne službe.

“Ne vidimo značajnije razlike u napredovanju takvog stanja unazad nekoliko godina. To je još više postalo vidljivo tijekom pandemije, ali i ove sezone koja je počela dosta rano i agresivno s toplinskim udarom koji je značajno udario na Hitnu službu”, kazao je Naranđa pa dodao da su pokušali to promijeniti novim prijedlogom zakona kojim bi se obvezalo krovni zavod i regulativne institucije na održavanje boljeg standarda opreme i kadra, ali da je on još u izradi.

Govoreći o pomorskoj hitnooj službi koja također još nije osigurana, Naranđa je istaknuo:

“Ono što je dosta veliki problem je to što je teško osigurati kvalitetan kadar i edukaciju tih pojedinaca s obzirom da bi takve brodice bile pod ingerencijom Lučke kapetanije i Obalne straže te osobito zbog nepredviljivosti vodene površine. Smatramo da bi trebalo uvesti takve brodice, ali najviše u akcijama traganja i spašavanja.”

Neophodnim smatra uvođenje Hitne helikopterske medicinske službe.

“Ona ne postoji jer nisu osigurana prava vozila koja će se baviti takvom službom, a neophodna je jer smanjuje potrebno vrijeme od mjesta intervencije do bolnice”, kazao je Naranđa, koji bi inače 1. rujna trebao napustiti Hrvatsku i otići raditi u Englesku, što planiraju i brojni drugi djelatnici hitne službe. Naranđa ističe da je primarni razlog njihovog odlaska nezadovoljstvo uvjetima rada.

Rekao je i da su puno očekivali od svoje kolegice, ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe Bujević koja je postala saborska zastupnica.

