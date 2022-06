Divlje svinje u Zagrebu napale psa i oderale mu kožu

Podijeli:







Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

U Zagrebu su ponovno uočene divlje svinje.

Čitatelj je Indexu je poslao uznemirujuću snimku psa kojeg su napale divlje svinje u Zagrebu i upozorio da su opet viđene kod brane između Mikulića i Bijenika. Navodi da su u zapuštenim voćnjacima trešanja izmasakrirale jazavčarku. Također dodaje da tamo mnogo ljudi šeta pse i pušta ih pa poziva na oprez. Na snimci se vidi pas kojemu je čitava jedna strana kože oderana.

Čopori divljih svinja haraju Zagrebom i sve su bliže središtu grada. “Cijeli čopor je lijepo prelazio preko semafora. Bojim se izaći iz kuće jer ne znam u mraku gdje bih mogla naići na svinju”, kaže Đurđa Đuranec za Dnevnik Nove TV. No problem nije samo strah, nego i to što svinje uništavaju sve što im dođe pod njušku. Rovare cvijeće, voće, povrće…

Lovci traže hitan sastanak s Tomaševićem

Povećao se tako i broj poziva Hrvatskom lovačkom savezu. Na dnevnoj bazi ljudi ih zovu i javljaju da su vidjeli divlju svinju. Zato Savez traži hitan sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomaševićem.

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Ivica Budor kaže da traže sastanak “da se ne nađemo u situaciji da moramo objašnjavati zašto divlje svinje hodaju danas uz Medvednicu, Mikuliće, Maksimir, a sutra možda na Zrinjevcu”. Tko će onda biti kriv, pita se Budor, koji smatra da je samo pitanje vremena kada će divlje svinje doći do centra grada. Vjeruje da u gradu postoje legla divljih svinja.

Grad Zagreb: Primit ćemo lovce na sastanak

Iz Grada Zagreba su za Dnevnik Nove TV odgovorili da će predstavnike Hrvatskog lovačkog saveza primiti na sastanak i dodali da je na području urbanog dijela Zagreba ustanovljen i donesen Program zaštite divljači te se on uspješno provodi.

Zagrebački lovci misle baš suprotno, da se on uopće ne provodi. Miljenko Kruc iz Lovačkog saveza Grada Zagreba umiruje i kaže da se svinje čine prilagodljive te da nije zabilježen napad na čovjeka. No, na kućne ljubimce jest. One su i prijenosnici virusa afričke svinjske kuge na domaće svinje. Ali u Hrvatskoj do sada, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, nije zabilježen nijedan slučaj.

