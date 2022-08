Podijeli:







Izvor: N1

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak gostovala je u N1 studiju uživo i govorila o diplomama sa Sveučilišta u Kragujevcu.

“Svatko tko se upisuje na studij mora provjeriti ima li taj studij određene dopusnice. Istina je i to da ponekad ministarstvo čeka da netko to prijavi. Inozemne institucije moraju tražiti da se provjeri radi li se u skladu sa zakonom. Studij u Puli je ukinut s razlogom, jer nije ispunjavao kriterije koji su potrebni”, rekla je Divjak.

Kaže kako je upoznata sa slučajem diploma iz Kragujevca, jer se postupak kontratužbe odvijao u njenom mandatu.

“Polaznici koji dolaze na takvu instituciju teško mogu reći da nisu znali kako je to diskreditirana institucija. Nema izgovora da netko nije znao da je ta institucija ukinuta, a postojalo je nekoliko takvih slučajeva”, rekla je Divjak.

Sporno je, kaže Divjak, kada se diplome uvoze.

“Primjerice, netko završi studij u državi u kojoj se kriteriji ne kontroliraju, a institucije ne osiguravaju vjerodostojnost diplome. Imamo dva takva slučaja. Jedan je onaj u kojem se krivotvori isprava, a drugi onaj u kojem institucija izbjegava raditi kvalitetno i prema određenim standardima”, rekla je.

Najgori scenarij je, kako navodi, “kada postoje lopovi i varalice u institucijama koji na štetu polaznika rade u svoju korist”.

“U godinu dana provjerili smo 70.000 diploma. Našlo se 70-ak krivotvorenih isprava i ovo se moglo i ranije otkriti. Medicinske sestre koje su upisale fakultet došle su s nevaljanim ispravama”, rekla je.

Smatra da će biti teško utvrditi sve činjenice, s obzirom na to da je situacija “jako zamršena”.

Kaže da se osim pravnog elementa, postavlja i moralno pitanje, radi kojeg se “čudi osobama koje su odlučile upisati takav studij”.

“Umjesto da se nađu institucije koje će zadovoljiti kvalitetom, isti polaznici išli su linijom manjeg otpora”, rekla je.

Poručuje da je to veći problem od krivotvorenja diploma, naročito jer je medicina profesija koja je regulirana na razini Europske unije.

“Nije to samo naš problem. Cijela Europska unija ima takvih slučajeva, te se pokreću inicijative da se preko digitalnih potvrda riješe ovi problemi. Ali to ne znači da mi možemo sanjati zimski san i čekati da EU to sredi”, rekla je Divjak.

