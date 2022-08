Direktor ZTC-a o radu mehaničara u inozemstvu: “To je za izvanredni otkaz”

Podijeli:







Direktor Zrakoplovno-tehničkog centra Zdravko Klanac danas se sastao među ostalim s ministrom Mariom Banožićem i drugim pripadnicima MORH-a kao i pripadnicima CERP-a na kojem se razgovaralo o remontu protupožarnih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji su na servisu u ZTC-u.

Zdravko Klanac je prvo govorio o zrakoplovima na popravcima: “Trenutno u 3. hangaru imamo dva zrakoplova. Jedan od njih na njemu se rade probe sustava, nadamo se početkom sljedećeg tjedna da ćemo moći zvati posadu HRZ-a. Drugi ostaje cijelo ljeta, na njega ne računamo. U drugom hangaru imamo air tractor. Kasnit će jer smo imali izuzetno problematične radove. Imali smo varenje strukture na četiri mjesta, to je zahtjevan posao, trpi velike pritiske jer je dvosjed. Onaj čiji se popravak otegnuo predali smo idući tjedan.

Jučer je došao iz Zadra air tractor koji je imao slijetanje na plovke. Krenut ćemo s radovima, ali mislim da će morati ostati preko ljeta.”

Istaknuo je da se smatra odgovornim za nastalu situaciju: “Na čelu sam ZTC-a i odgovoran sam za sve dobre i loše stvari. Moja savjest je mirna, što se mene tiče i velikog broja ljudi, napravili smo sve da se radovi naprave. Imamo 27 mehaničara, njih 6 je na godišnjem, dvoje se vraća idući ponedjeljak. Dva radnika na bolovanju koji rade vani – to sam čuo iz medija. Za jednog od njih smo od inspekcije HZZO-a tražili provjeru bolovanja. Čuo sam da netko od vas ima snimke. Za mene je ta snimka za izvanredan otkaz. Čuo sam da se radi o mehaničaru koji je sam sebe fotografirao u Austriji i slao kolegama. Nisam istražni organ.”

Na pitanje kad su postali svjesni da neće sve moći obaviti rekao je: “Ugovor smo sklopili u siječnju, veljači. MORH nam je glavni poslovni partner i ako smo ih obmanuli, nismo to napravili namjerno i zlonamjerno.”

Istaknuo je da je razmišljao o ostavci, no da ministar nije tražio njegovu ostavku. “Osobno sam napravio sve što sam mogao. Ovdje su predsatavnici CERP-a, moj mandat je uvijek na raspolaganju. Nisam predao ostavku jer bi to značilo bijeg od problema”, dodao je.

Na pitanje jesu li se pripremili, rekao je: “Imali smo tešku godinu. 1. srpnja smo sve obrazložili. Ove godine su bili četiri petogodišnja pregleda koji iziskuju dvostruko više vremena od običnih godišnjih. Morali smo odraditi opsežne biltene, provjere svih veza tijela i krila letjelice – to znači kompletno skidanje vijaka. To je izuzetno zahtjevno i jedni smo od rijetkih u Europi koji smo napravili taj predleg. S obzirom na to da je trebalo puno vremena od proizvođača smo isposlovali da se drugom metodom riječi taj problem, bez vađenja vijaka. Nitko na sviejtu ne može jamčiti ovakvu vrstu radova na letjelicama. Ne proizvodimo cipele. Radimo na zrakoplovima starima 20 godina, svako testiranje kod mene osobno budi strah jer ne znam što ćemo novo otkriti. Ne smijemo si dozvoliti da avion iz ZTC-a izađe neispravan.”

Na pitanje da se upravo to nedavno dogodilo i da su djelatnici HRZ-a sami popravili kvar, rekao je: “Naša ekipa je otišla i popravila kvar.”

O popravljanju privatnih automobila u ZTC-u rekao je da je on dozvolio uvoz vozila van radnog vremena: “To je politika firme, pomažemo djelatnicima. To nije utjecalo na rad na zrakoplovima.”

