Diplomatski skandal: “Vučić je pokušao ući u Hrvatsku kao da ulazi u Niš”

Bivši voditelj operacija Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) Ante Letica bio je gost Novog dana i govorio o planu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dođe u privatni posjet Jasenovcu bez službene najave.

Letica uvodno naglašava da predsjednik Vučić ne može doći u privatni posjet niti bilo kakav posjet Hrvatskoj (službeni, radni, državni), a da se o tome ne postigne dogovor između dvaju ministarstva vanjskih poslova i protokola gdje su uključene SOA i BIA te MUP Hrvatske i Srbije.

“Vučić je pokušao na jedan bahati, nepristojan, nekulturan način, neprimjeren diplomatskim uzusima i pravilima ući u Republiku Hrvatsku kao da ulazi u Niš. Njemu je zbog toga zabranjeno ući u Republiku Hrvatsku”, govori.

Napominje da Vučiću nije zabranjeno položiti vijenca u Jasenovcu i da će on to učiniti, ali da mu je zabranjeno ući u Hrvatsku zbog načina na koji je htio ući.

“Postoje određeni diplomatski i određeni sigurnosni protokoli. Od onoga trenutka kad predsjednik jedne strane države, pa tako i predsjednik Vučić, uđe u Republiku Hrvatsku, sva nadležnost po pitanjima sigurnosti je u rukama hrvatskih službi i hrvatskog MUP-a. Način na koji je Vučić htio ući u Hrvatsku, s jednom bulumentom svojih novinara, sa svojim tjelesnim čuvarima, s televizijskim ekipama bez najave i bez odborenja je zapravo skandal i Hrvatska je napravila jedini mogući potez, a to je da mu se zabrani ulazak. On će doći na način i u vrijeme kad to Hrvatska odluči”, kazao je Letica.

“Ne znam koja je uloga Pupovca u prenošenju poruke o dolasku Vučića”

Predsjednik Vučić je o posjetu obavijestio jedino predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, a Letica kaže da ne zna koja je tu uloga Pupovca.

“Uz uvažavanje uloge saborskog zastupnika i člana vladajuće koalicije – kako je on meritoran da prenosi te poruke”, pita se.

Ne zna, kaže, je li SOA bila obaviještena o posjetu, ali tvrdi da bi SOA sigurno obavijestila državni vrh da su znali za posjet.

Objašnjava da bi se taj posjet teško uopće dogodio bez najave.

“Tjelesno osiguranje predsjednika Vučića je naoružano. Radi se o vrhunski spremnim specijalcima. Međutim, oni u RH nemamu nikakvih ovlasti niti da primjenjuju sredstva prisile niti da koriste vatreno oružje. Sigurno je da bi granična policija zapriječila ulaz dok ne dobije odobrenje hrvatske Vlade. Hrvatska vlada je napravila jedino ono što je mogla, a to je da zabrani jedan takav bahati, prepotentni i ponižavajući ulaz u Republiku Hrvatsku”, rekao je.

