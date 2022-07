Podijeli:







Izvor: OLIVER BUNIC / AFP / ilustracija

Izbio je novi diplomatski skandal između Hrvatske i Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bez službene najave planirao je posjetiti Jasenovac i Pakrac. Reagirala je Hrvatska zabranivši mu ulazak u zemlju. Izazavalo je to lavinu reakcija - i u Hrvatskoj i u Srbiji.

“Mi kada god prelazimo granice, najavljujemo to uobičajenim, diplomatskim putem, a to znači slanjem note, ovdje je to izostavljeno, ovdje se nije dogodilo, pa ne mogu se granice prelaziti samo tako, pogotovo ako se radi o štićenim osobama”, rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

“To smo saznali neslužbenim kanalima, što je neuobičajeno u komunikaciji. Taj izostanak diplomatske procedure koja najavljuje dolazak visokog dužnosnika smatramo da je neprihvatljiv. Mi smo uručili srbijanskom veleposlanstvu notu u petak poslijepodne kad smo doznali da srbijanska strana još uvijek ne namjerava obavijestiti hrvatske vlasti o svom dolasku”, dodao je.

Izvanredno obraćanje Vučića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagirao je objavom na Instagramu na odluku hrvatskih vlasti da mu zabrane posjet logoru Jasenovac riječima: “Samo vi radite svoj posao! Živjet će srpski narod i nikada neće zaboraviti!”.

Ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je jučer da će svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole.

Provladini tabloidi u Srbiji za danas u 18 sati najavili su izvanredno obraćanje Vučića, u kojem će, kako kažu, odgovoriti Zagrebu.

Svjetski mediji: Podignute tenzije

Odluka Zagreba da ne dopusti nenajavljen privatni posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Spomen području logora Jasenovac podigla je tenzije u odnosima balkanskih rivala Srbije i Hrvatske, ocjenjuju svjetske novinske agencije.

“Diplomatske tenzije između balkanskih rivala Srbije i Hrvatske porasle su danas, nakon što je Hrvatska odbila dozvoliti privatni posjet srpskog populističkog predsjednika spomen području koncentracijskog logora iz Drugog svjetskog rata, u kojem su pronacističke vlasti u Hrvatskoj ubile desetine tisuća Srba”, piše AP.

