Dio roditelja njegovatelja prima veće naknade, drugi ne. Pomaka ima, ali…

Pet tjedana prošlo je otkad je premijer Andrej Plenković primio roditelje njegovatelje i poručio im: zovite mene kada imate problem. Nije dugo trebao čekati na novi poziv. Dio centara za socijalnu skrb kasni s izdavanjem rješenja za nove uvećane naknade roditeljima s djecom s najtežim stupnjem teškoća. Tako neki već mjesecima primaju 500 kuna veće naknade, a neki još nisu ni stigli na red. U ministarstvu su prvo roditeljima tumačili da nemaju pravo na zaostatke ako im uvećane naknade kasne, pa su iz Udruge Sjene zvale Plenkovića, pa je Plenković zvao ministra i pogađate: riješit će se.

Ovo je Ante. Ante obrvica. Njegove guste, spojene obrve jedan su od simptoma teškog Cornelie del Lange sindroma. Antinoj mami Marici, kao roditelju njegovatelju takvog djeteta, još od veljače zakon daje pravo na uvećanu naknadu, no da bi pravo ostvarila – Marica je morala pokucati direktno na vrata ministru.

“Pisali smo ministarstvu, došlo je do ogređenih grešaka u komunikaciji. Danas smo se našli s ministrom, uvidjeli smo gdje je problem i sad će se ti problemi riješiti”, kazala je Marica Đogaš Mikulić.

Nema svako dijete s teškoćama sreću da mu je mama Marica, potpredsjednica Udruge Sjena, no djeca s teškoćama imaju sreću da postoje udruge – poput Sjene i Kolibrića, koje ne odustaju od bitke sa sporim i tromim sustavom socijale za prava svoje djece. Zakonsko pravo odobreno još u veljači, više od 200 obitelji još nije konzumiralo jer im nisu stigla rješenja iz centara za socijalnu skrb.

“Ujedno se želim ispričati, čuli ste koji su bili problemi oko neujednačenog postupanje s povećanjem nakande, no ključan element je današnjeg sastanka i zaključak da se mi nađemo već idući tjedan i definiramo na koji način ujednačiti povećanje naknade s 4000 na 4500 kuna, ali tema nisu bili novci već je tu vlada dala mig da želimo zaista biti partneri”, kazao je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Udruga Sjena traži i zaostatke za one koji zbog sporosti sustava rješenja još čekaju, ministar otvara vrata za tu opciju i kaže novac nije u pitanju.

Mi smo već pokrenuli nadzor određenih cenatra zašto se nije poštavala zakonska odredba i već idući tjedan ćemo predstaviti rješenje – za one koji kasne, zakon je stupio na snagu 17.2. a oni koji nisu dobili uvećanu nakandu do 17.svibnja – ministarstvo će naći način da to ispravi.

Roditelji njegovatelji nekad su svoja prava morala tražiti na ulici, no otkad je njihov problem prinesen pozornosti premijera Plenkovića – nešto se pomaknulo.

“Pa moram priznati da je. Održavaju se stastanci po svim resorima i ministarstvima, ono kako je premijer Plenković i rekao da moramo sjesti svima, iznijeti ono što nas tišti kako bi ljudi koji sjede u ministarstvu i donose i pišu zakone vidjeli da ti zakoni moraju postati životniji i da se moraju fleksibilizirat”, potvrdila nam je Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena.

Na Plenkovićevu inicijativu rješava se još jedan problem: onaj premalih roditeljskih naknada za roditelje na produljenom rodiljnom dopustu.

“Kako smo i dogovorili u samom početku, ta će se naknada povećati i sa novim zakonom o rodiljnim potporama koji će stupiti na snagu početkom sljedeće godine to će biti i ispoštovano”, kaže Željka Josić, državna tajnica u Središnjem državnom uredu za demografiju.

Može li sustav funkcionirati tako, da se svaki tjedan kad iskrsne novi problem zove Plenkovića da aktivira ministre?

“Tih je poziva enormno puno i meni je jako žao i kao predsjednici udruge i kao majci djeteta s teškoćama, da rješavamo sporadično probleme, da iznosimo imenom i prezimenom i objašnjavamo o čemu se radi i tražimo rješenja za to. Voljeli bismo kad bi to bili na razini sustava konkretni pomaci i rješenja”, govori Rešetar.

No pomak je već da netko njihove probleme doživljava ozbiljno. Nadaju se da će uši otvoriti još u Ministarstvu obrazovanja kako na jesen ne bi masovna pojava bio još jedan veliki problem – odbijanje škola i vrtića da prime djecu s teškoćama.

