Podijeli:







Izvor: N1

Andrej Dimitrijević, istraživački novinar Telegrama, komentirao je za N1 Newsroom prijetnje upućene ministrici Nataši Tramišak koje je danas prijavili i policiji.

“Tu je jako puno čudnih situacija. To je nešto što se valja iz brda za što još uvijek neznamo što se događa, a u pozadini je podjela plijena. Netko nekome podmeće, a netko se pokušava zaštititi”, kazao je Andrej Dimitrijević.

Navodi da je zanimljivo da je i prije nego je istekao zadnji ugovor s Omegom, Fina već raspisala natječaj na kojem je angažirala Gauss.

“Na kraju će ispasti ista cijena, ako ne i veća, od one koju su htjeli izbjeći. Pojednostavljeno, iz privatnih ruku posao je otišao opet u privatne ruke, ali preko Fine”, dodao je.

Dimitrijević smatra da je sve skupa sporno jer je taj novac zapravo povučen iz tehničke pomoći ministarstvu.

“Kako tehnička pomoć može ići Fini, to je narušavanje tržišnog natjecanja”, kazao je.

Dodao je i da je svrha tehničke pomoći da taj novac dođe do privatnog sektora, a ne da se daje državnoj agenciji koja ima podugovaratelja.

“Radi se zapravo samo o podjeli plijena. Bilo je kod Omege, sad je kod njih. Netko je u nekom koraku učinio nešto što nije smio i sada se tu plete priča. Rekao bih da je to vezano sigurno uz sukob unutar HDZ-a. Usudio bih se reći da cijela priča vodi do Ivana Anušića, s obzirom da je on sam predložio Tramišak za ministricu”, rekao je Dimitrijević.

Ističe da nije jasno kako ministrica Nataša Tramišak može tvrditi da je bila primorana taj posao predati Fini, ako za to nije imala nikakav razlog jer je njezin glavni argument – da je kod zaključan – demantirala tvrtka Omega.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.