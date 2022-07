Podijeli:







Izvor: Unsplash / ilustracija

Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je u Novom danu i komentirao stanje s pandemijom koronavirusa.

Pandemiji vidi kraj, istaknuo je.

VEZANE VIJESTI Đikić: Trenutno smo u cijeloj Europi u ljetnom valu pandemije

“Ovo što se događa sada, kad vidite način na koji populacija reagira s ne toliko ozbiljnim brojem umrlih zbog imuniteta koji smo stekli, vjerujem da ćemo to moći puno uspješnije kontrolirati, na način da kad se pojavi u jednoj zemlji, akutnim mjerama to možemo spriječiti da se ne širi u cijelom svijetu. Za takve, lokalne mjere bit će opravdane i najvjerojatnije će i ljudi participirati u tome u načinu na koji možemo dobiti ljude da pravilnim i lokalnim djelovanjem možemo živjeti. Pitanje evolucijskih promjena u virusu znak je da će doći do kraja pandemije, a kada će to biti, ne možemo u ovom trenutku znati”, rekao je Đikić.

Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.