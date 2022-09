DHMZ izdao upozorenje: Budite pripremljeni i zaštitite sebe i svoju imovinu

Podijeli:







Državni hidrometeorološki zavod izdao je za četvrtak narančasto upozorenje na obilne kiše u riječkoj i gospićkoj regiji.

Očekuju se ponegdje obilnije kiše s količinom oborine 70 do 100 mm. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže.

Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

“Budite pripremljeni i zaštitite sebe i svoju imovinu”, poručuju iz DHMZ-a.

Prognoza za četvrtak

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Na Jadranu i uz njega može biti obilne kiše. Najmanje oborine te česta sunčana razdoblja očekuju se na istoku zemlje.

Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a u sjeverozapadnim područjima okrenut će na sjeverni. Na Jadranu će puhati umjeren i jak južni vjetar i jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak.

Najniža temperatura na kopnu od 9 do 14, na Jadranu od 14 na sjevernom do 20 °C na južnom dijelu. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25, no u središnjim i gorskim predjelima niža, između 15 i 20 °C.