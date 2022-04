Podijeli:







Zviždačica Maja Đerek bila je gošća N1 Studija uživo i govorila o novom Zakonu o zviždačima koji je Hrvatski sabor usvojio prošlog petka.

“Mi smo bili dostavili prijedloge izmjena tog konačnog prijedloga Zakona, ali oni se nisu usvojili. To je praksa jednog lijepog zakona koji ostaje mrtvo slovo na papiru. Nije to nikakav zakon koji je od dosadašnjeg išta drugačiji. Ono što ukazuje na neučinkovitu zaštitu zviždača je dosadašnja praksa. Nitko od nas tko je zazviždao nije dobio učinkovitu sudsku zaštitu, borimo se po sudovima. Ja bih istaknula i taj primjer gospodina Klarića iz URIHO-a gdje ta presua Ustavnog suda znači više nego cijeli taj Zakon koji je donesen”, rekla je Đerek.

Ipak, kaže da borba zviždača tu ne staje.

“Mi ćemo ići svakako na vanjske institucije i obratit ćemo se OECD-u. Gospodin Klarić je 12 godina vodio taj spor i tek Ustavni sud je rekao ono što je u ovoj cijeloj priči bitno, a to je da je prvostupanjski i drugostupanjski sud trebao ocijeniti jesu li postojale nepravilnosti kod poslodavca. I to je ono što svi sudovi odbijaju napraviti. Oni samo gledaju što piše u otkazu, a u otkazu su uvijek stavljeni razlozi koji ne moraju odgovarati istini. Imate tri do četiri modusa operandi na koje vas se oni riješe. Ovaj zakon definitivno je neučinkovit i mi ćemo i dalje raditi, doći će vrijeme kad će se valjda donositi izmjene ovog zakona”, govori Đerek.

Što su zviždači konkretno predlagali u izmjenama zakona?

Đerek kaže da su izmjenama zakona htjeli prvenstveno micanje stigme sa svih zviždača.

“Htjeli smo da se na neki način kroz nagrađivanje zviždača koji je prepoznao neku nepravilnost kod poslodavca i takva je nepravilnost otklonjena – da takvi radnici budu nagrađeni na teret poslodavca i da se na taj način promijeni cijela ta stigma prijavljivanja nepravilnosti. To također nije prošlo”, govori.

Istaknula je i pitanje besplatne pravne pomoći.

“Mi smo htjeli tu besplatnu pravnu pomoć i primarnu i sekundarnu za sve zviždače. Zato što vam se događa da sporovi traju jako dugo, vi ste bez posla, a događa se da poslodavac plaća iz sredstava tvrtke ili te neke javne osobe plaća odvjetnike dok vi morate plaćati sami”, kazala je Đerek.

