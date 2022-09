Podijeli:







Izvor: N1

Demograf Nenad Pokos gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao rezultate popisa stanovništva u Hrvatskoj.

“Kada su podaci objavljeni, prve sam vijesti čuo u automobilu na radiju. Došao sam kući, nazvao me jedan novinar i pitao što je po meni najveće iznenađenje. Po meni je to pad udjela katolika. Da će se smanjiti ispod 80 posto, to nitko nije očekivao. Bio sam zapanjen i porastom ostalih kršćana. Tko su oni? Nisu to mormoni i Jehovini svjedoci. Zajedno s tim novinarom odgonetnuo sam da u prezentaciji Državnog zavoda za statistiku postoji jedna fusnota, u kojoj sitnim slovima piše da među ostalim kršćanima, 87,3 posto njih se izjasnilo pripadnicima Katoličke crkve na pitanje o pripadnosti svjetskoj zajednici. Zato i imamo ovaj nerealan pad broja katolika”, rekao je.

Kako navodi, u DZS-u glavni koordinator za popis kaže da se ti podaci ne smiju i ne mogu upariti. “Tu je došlo do zbrke zbog dva pitanja. Ako je prvo pitanje bilo vjera, mnogi koji su se samopopisali mislili su da na prvo pitanje moraju napisati samo ‘vjernik’, pa se na drugom pitanju izjasniti kao član Katoličke crkve. Nisu bili upućeni u metodologiju. Sada imamo veliki problem”, rekao je.

“Ti su podaci otišli u sve agencije ostalih država i svi se čude padu broja katolika. Ovo je treći popis koji se provodio u samostalnoj Hrvatskoj. U prijašnjim verzijama imali smo samo pitanje ‘vjera’. Zašto sada odjednom imamo dva pitanja o vjeroispovijesti? Zato što se 2004. godine na sjednici Vlade došlo do sporazuma s vjerskim zajednica i onda se na pritisak manjih vjerskih zajednica ubacilo to pitanje”, rekao je.

Kaže da su popisivači morali, u slučaju da je osoba koja je popunjavala popis ne razumije pitanje, objasniti o čemu se radi. “Popisivači nisu bili dobro obučeni. Oni koji su se samopopisali mogli su u uputama vidjeti o čemu se radi. Sada imamo ogroman porast ostalih kršćana u malim i ruralnim sredinama”, rekao je.