Dejan Nemčić: Kad sustav stoji, učitelj mora uzeti stvar u svoje ruke

Dobitnik nagrade za najboljeg profesora, Global Teacher Award, dvije godine zaredom, profesor geografije i humanitarac, Dejan Nemčić, u Novom danu je govorio o najvećoj obrazovnoj konferenciji na svijetu koja se održala u Dubaiju ali i tome zašto je važno biti proaktivan a ne čekati stalno da se sustav popravi.

Koliko vi radite svoje reforme ako je vaš sustav zakazao?

“Organizacija iz Indije okupila je 20 učitelja svijeta i dodijelila nagrade u razliitim kategorijama. Titulu sam dobio drugu godinu zaredom i to u vremenu kada je svakom učitelju izazov raditi, u vrijeme pandemije. Ova nagrada nije ocjenjivala samo moj sat geografije, tu su parametri kako vi utječete na živote vaših učenika, kako vi mijenjate lokalnu zajednicu, koliko vi radite svoje reforme ako je vaš sustav zakazao, koliko mijenjate svijest o školi.

Reforma geografije koju smo učenici i ja započeli prije 10 godina prepoznata je. Impresionirale su ih i fotografije koje smo slali, taj čudesan osmijeh mojih učenika koji znači da smo uspjeli jer djeca vole školi”, rekao je.

Projekt Afrika – spasili smo tisuće života od sigurne smrti

“Humanitarni rad je važan u nastavi geografije koju predajem ali prije svega važna je ta odgojna vrijednost. Svi jurimo za kurikulumom, usmenima i pismenima i činjenicama i učenjem ali ponekad treba zastati i pitati ta mlada bića što njih muči.

Projekt Afrika je prepoznat od strane indijske organizacije. Mi smo unazad pet godina opremili brojne škole sa školskim priborom, posebno je da smo tisuće života spasili od sigurne smrti – od bolesti malarije”, govori Dejan Nemčić.

Učenicima govoriti što bi trebali raditi nema smisla ako nemate konkretne akcije

“Učenicima govoriti što bi trebali raditi nema smisla ako nemate konkretne akcije a to vam je ponekad cjelodnevni boravak u školi. Nama nastava počinje u 8 ja se s učinicima sastajem u 7 oko tema koje su korisne za društvo. Te vrijednosti će oni primjeniti u svoj život. Meni je najveći uspjeh kad kažu da im ono što su naučili nešto što im koristi u životu.

Kad sustav stoji. Učitelj mora uzeti stvar u svoje ruke. Nismo mogli čekati sustav, imamo sad geografiju 21. stoljeća. Idemo vidjeti što pozitivno možemo uzeti iz svega. Teško je u lošoj klimi i sa sivim oblakom raditi promjene. Ljudi me gledaju što ja skriveno imam iza toga. Jednostavno se malo zamislim gdje ja to živim kad me to pitaju. Jednostavno želim da djeca s osmijehom dolaze u škole”, istaknuo je profesor geografije i humanitarac.

