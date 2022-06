Dejan Jović: Orban i Vučić su jako slični

Podijeli:







Izvor: N1

Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti gostovao je u Newsroomu.

“Scholzove poruke u Beogradu bile su hladne i hladno su primljene,” kaže Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti. “Za razliku od odnosa prema Rusiji, oko čega je srpska javnost podijeljena, po pitanju Kosova postoji nacionalni konsenzus o odbijanju priznanja i tu Vučić vjerojatno neće napraviti ništa konkretno.” Jović smatra da se Vučić okreće Orbanu jer od tog odnosa obojica imaju mnogo koristi: “Orban i Vučić su slični, njihov odnos pozitivno utječe na situaciju u Vojvodini, a dio su svojevrsne uspravnice koja se formira od Mađarske, preko Srbije i Sjeverne Makedonije, do Grčke i Cipra.”

Posebno je po Jovićevom mišljenju tu važna uloga Srpske pravoslavne crkve koja se, nakon što je bila od strane Europske unije kritizirana kao faktor nestabilnosti, može pohvaliti s dva velika poteza: “Patrijarh Porfirije priznao je samostalnost Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, a na najboljem je putu da potpiše i sporazum s crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem. To će pomoći i samom Abazoviću, jer otupljuje oštricu prosrpske oporbe, i ako uz to uspije dogovoriti datum početka pregovora o članstvu u EU završit će mandat vrlo uspješno.”

Jović se osvrnuo i na bosanskohercegovačke pregovore u Bruxellesu: “Dodik je profitirao utoliko što je uopće pozvan. Sam sadržaj dokumenta suprotan je međutim svemu što je on do sada govorio. On je ipak svjestan da je bio na rubu ozbiljnih sankcija, napravio je zaokret, bio u Bruxellesu, sada je u Turskoj, nakon čega ide u Moskvu. Do sad nije pokazivao afinitet za vanjsku politiku, ali ima nekoliko vještih ljudi u svojoj blizini, vidjet ćemo kakve će reakcije izazvati njegov posjet Moskvi. ”

