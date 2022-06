Podijeli:







Izvor: N1

Još je nepoznata sudbina Brodosplita, kao i njegovih radnika. U Newsroom se iz Splita uključio šef Brodosplita Tomislav Debeljak koji nam je rekao je li ovo kraj splitskog škvera, s obzirom da je pokrenut predstečajni postupak, a novo kreditiranje je pod velikim upitnikom.

Brodosplitu nije kraj, tvrdi Debeljak. “Apsolutno ne. Koliko god neki htjeli da to bude kraj i da tu budu drugi aranžmani. Dat ću apsolutno sve da i sljedećih 100 godina ovdje bude brodogradnja”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Je li Split okrenuo leđa svojim radnicima i sugrađanima? Sve manje nade za spas Brodosplita?

“Ono što je nevjerojatno je da smo zbog ovakve više sile, kada postoje okviri za sanaciju šteta uzrokovane ukrajinskom krizom, da mi nemamo financiranje za brodove koji su pozitivni, generiraju dobit, zapošljavaju ljude. Izgubili smo sto i nešto dana tražeći ulijetanje države di bi ona isto zaradila na korist svih. Nažalost nismo došli do rješenja, moramo se uzdati u svoje snage. U 10., 11. mjesecu ugovorili smo dva jako dobra projekta, još do danas nismo dobili avansne garancije, ne znamo zašto, koje omogućavaju budućnost pozitivnog poslovanja. To nas je sve skupa pogodilo, ono za što imamo financiranje, to ćemo nastaviti raditi, polako se uzdizat i nadam se za godinu-dvije doći na još veći broj ljudi nego koliko nas je sada. Moram radnike izvesti na dobar put da ne klekenmo i da brodogradnja u Brodosplitu ne stane”, rekao je Debeljak.

Kaže da radnici “jasno znaju da ono za što imamo financiranje, možemo pratiti i plaćati”.

“Za ono što do sada imamo financiranje, to je nekih 300 radnika. Širi se iz dana u dan na više, kako financiranje dođe. Mi za postojeće projekte trebamo preko 1000 radnika, ali potrebno je riješiti financiranje, s HBOR-om ili bez HBOR-a, u sljedećih nekoliko tjedana”, rekao je Debeljak.

Dodao je da HBOR nije rekao konačno ne. “Ali ne možemo računati na njih, nego i paralelno računati na svoje snage, prodaju neke imovine da iznađemo rješenja. Imamo pregovore s fondovima i bankama koji bi mogli ući u iste čarape da riješimo taj problem financiranja. Brodosplit je svih ovih godina jako pozitivno radio. Otkad je preuzet od DIV Grupe, u 10-ak godina u proračun je uplatio 2,5 milijarde kuna, pola milijarde u komunalna poduzeća i za režije, radnicima su isplaćena neto primanja od tri milijarde kuna i preko devet milijardi kuna dobavljačima. Uz sve to ostvarili smo dobit od preko 700 milijuna kuna. Mi smo potpuna suprotnost od negativne brodogradnje. Naš kapital je dosta veći od ostalih brodogradilišta u svijetu. Morat ćemo prodati imovinu, brodove, imamo četiri broda u floti, da nekako namirimo novac. Brod se ne može prodati kao auto, to je proces koji traje tri do šest mjeseci. Nadam se da će i financiranje za postojeće projekte doći što prije i da ćemo što prije što veći broj ljudi pozvati na posao.”

Vratit će radnicima kamate za pozajmnice

Radnici mjesecima nisu dobili plaću, a u međuvremenu se pojavila informacija da im DIV Grupa isplaćuje jednokratne pozajmnice s kamatama od dva posto.

“Preko blokiranog računa se ne može isplatiti plaća. A pozajmnica koju smo nudili zakonski ne može biti drukčija od one s minimalnom kamatom od dva posto. Nudimo za dva posto koje bi im kasnije vratili. Nalazimo i mogućnost da to bude dar fizičke osobe, no to moramo s Poreznom vidjeti, je li to moguće, ako je, dat ćemo kao dar. Kad sam vidio prvi dan da HBOR nije riješio problem, rekao sam da želim očistiti lice. Svaki radnik će biti plaćen za vrijednost koju je napravio, a to i sada nudimo. Odužilo se preko 100 dana, ne našom krivicom, nego višom silom i sporošću ljudi koji ne zaruđuju ovdje, a mi smo u predstečaju, zakonski ne možemo pokrivati socijalu, nego tražiti da što brže dođemo do financiranja i ponovno radimo profit”, rekao je Debeljak.

Već sad, kaže, imaju zapravo manje od 1500 radnika.

“Ima ih nešto manje jer su, kao što sam se bojao, neki otišli kad je agonija počela. A kasnije ćemo ih vraćati. Zbog kašnjenja smo izgubili dva ugovora, zbog tih stvari će na duži period, recimo dvije godine, dok se ne vrate ugovori otprilike 300 radnika izgubiti posao, dok su ostali na čekanju dok se financiranje ne riješi, što može biti za dan, mjesec, dva… Dok normalno ne krenemo dalje”, rekao je Debeljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.