Debata u TNT-u: Kada će doći do rekonstrukcije Vlade?

O aktualnim temama u debati Točke na tjedan razgovarali su Mario Kapulica (HDZ), Nikola Grmoja (MOST) i Mišel Jakšić (SDP).

Kapulica kaže kako tema rekonstrukcije Vlade nije na dnevnom redu sjednice Predsjedništva HDZ-a sljedećeg tjedan. “Ako i kada dođe do rekonstrukcije, to će biti na premijerovu inicijativu”, kaže.

“Koalicija je stabilna”, poručuje.

Na pitanje jesu li potrebna osvježenja u Vladi, Kapulica ponavlja kako je ta odluka isključivo u rukama predsjednika Vlade. “Ja sam savjetnik predsjednika stranke i svoje mišljenje prenosim njemu, a ne javno prije razgovora ustranci”, govori.

Mostov Nikola Grmoja govori kako “ovoliki broj afera” pokazuje da “ne da treba doći do rekonstrukcije Vlade nego do prijevremenih izbora”.

Jasno nam je da neće doći do toga jer se koalicijski partneri boje kako će proći na prijevremenim izborima”, kaže.

“Ono što smo mi kao Most i oporbena stranka činili je da smo, bez obzira tko je pokratao zahtjeve za opoziv ministara i interpelacije o radu vlade, davali potpise… Nije dobro da u ovim vremenima u Vladi imamo ljude koji su pod teretom istraga, ucjenjivi, koje se može kontrolirati…”, govori Grmoja prozivajući ministra Tomislava Ćorića i ponavljajući da “takve ljude treba hitno maknuti iz Vlade”.

SDP-ovac Mišel Jakšić kaže kako se sve stvari mogu riješiti razgovorom u Saboru, a ne debatom u TV emisijama.

“Stav SDP-a je da Vlada jednostavno mora otići. Ovo nije situacija koja je popravljiva rekonstrukcijom Vlade. Pola Vlade je pod sumnjom za koruptivna djela. Plenković je došao do pobjede na izborima jer je personalizirao kampanju…”, govori Jakšić. “Opet se pojavila ona stara boljka, kad je HDZ predugo na vlasti da se pojavljuje sumnja u korupciju”, govori. Jasno mu je, kaže, da HDZ mora braniti svoje ministre, ali nije mu jasno zašto to čine i koalicijski partneri.

“Naravno da bi Nikola i ja voljeli da Vlada padne i da dođe do izbora, ali to nije u našim rukama, nego u rukama HDZ-a i koalicijskih partnera. Prije će ovu Vladu napustiti Plenković nego Čačić i ostali”, kaže Jakšić.

Grmoja odgovara da je i Milorad Pupovac dio ove afere. “Mislim da je Boris Milošević žrtva unutar cijele ove situacije SDSS-a… Ovo nije samo pitanje HDZ-a nego očuvanja te koalicije s SDSS-om… Upravo zato smatramo da Plenković treba doći u Sabor i braniti ih.”

“Ovdje se radi o strahu, ne samog SDP-a, nego manjih stranaka, to pokazuje i izjava Anke Mrak Taritaš koja je rekla da Most želi destabilizirati Vladu i tako odigrati za HDZ. To pokazuje strah nekih aktera koji su svjesni da Sabora više neće vidjeti”, govori Grmoja. Jakšić je na to rekao kako je sam SDP spreman za izbore, ali da on ne bi htio biti glasnogovornik Anke Mrak Taritaš ili Dalije Orešković.

Kapulica se zapitao kako bi u slučaju da do izbora dođe izgledala ta nova Vlada. Na pitanje je li mu nelagodno što u vladi sjede dva ministra pod istragom kaže kako mu je nelagodno kad u Saboru čuje da ne postoji osobna odgovornost za kršenje zakona, nego samo kolektivna. “Podsjeća me to na Carlu del Ponte”, kaže Kapulica dodajući kako “živimo u vremenu u kojemu ne nametnuta presumpcija krivnje, a ne nevinosti”.

