Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za energetiku, bivši direktor Ine i bivši ministar gospodarstva Davor Štern gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao pljačku Ine, uhićenja i odgovornosti.

Komentirajući cijelu situaciju i sve što je javnost doznala od prvih uhićenja u subotu, Davor Štern je rekao:

VEZANE VIJESTI Orešković: Teško je povjerovati da nitko nije znao za pljačku Ine Vidaković o uhićenjima zbog pljačke Ine: To je zabava za 15 minuta

“Da sam imao utjecaja, ne bi uprava Ine ni NO izgledali ovako kao danas. Kao bivšem radniku Ine cijela priča je gadljiva i mislim da se gadi svim građanima Hrvatske da se vidi na koji primitivan način se pljačka država. Duboka revizija Ine koja treba slijediti, treba stati tome na kraju, da se najviša energetska kompanija u RH tako ošteti, a da se to sazna preko Porezne uprave. Svaka im čast na tome, ali to govori da se Inom loše upravlja.”

“Vijest je da je taj gospodin imao ovlaštenje za potpis ugovora do 20 milijuna eura i to je zastrašujuće, da je mogao bez znanja ljudi oko sebe provesti ugovor za burzovnu robu kojoj se iz sata u sat mijenja cijena na fiksnu cijenu. Njegova obrana će se vjerojatno pozivati na to da je bio ovlašten za potpis ugovora. To je zabrinjavajuće. Ako ima još takvih ugovora u Ini, Ina je krivo postavljena ako se takve stvari mogu događati. Pitanje je tko vodi reviziju Ine, Budimpešta ili Zagreb, stižu li nalozi iz Budimpešte ili Zagreba. Kako bilo, sustav očito nije radio, duboka revizija svega je potrebna da se stvari izvedu na čistac”, dodao je.

Ističe da predsjednik Uprave danas više nije smio biti na poslu, već je odmah nakon izbijanja afere trebao dati otkaz:

“Škugora ne poznajem, došao je godinu nakon što sam otišao. Imao je ovlasti na svojoj razini, ali i oko njega sjede ljudi i nije samostalan. Problem u Ini je to da je model upravljanja Inom nakaradan i nije u skladu sa Zakonom o upravljanju trgovačkim društvima, ranije smo vodili bitku s Mađarima oko toga. Od početka stvari nisu postavljene kako treba. Iznad ovog nivoa direktora sektora dolazi izvršni direktor koji nadgleda segmente rada, pa dolaze članovi uprave nadređeni tim izvršnim direktorima… Nakon ovakvog događaja predsjednik uprave koji je trebao upravljati svime i imao uvid u svaki detalj, njegova se odgovornost ne može izuzeti, trebao je odmah podnijeti ostavku.”

Štern je također napomenuo da je cijela stvar “odrađena na jedan primitivan način”: “Nikad nisam vidio takav ugovor. Čudi me da je takav ugovor mogao biti potpisan.”

Naglašava da je to pljačka novca građana: “I mi svi, građani, smo teoretski suvlasnici, dioničari, radi se o našim novcima. 44 posto pripada hrvatskoj državi i ako se država tako odnosi prema tom novcu, onda je to sramotno i kažnjivo.”

O političkoj odgovornosti rekao je: “Počeo bih od Vlade 2003. koja je prodala 25 posto pa se kasnije sve događalo što se zna… Odgovornost Vlade u ovom trenutku ne vidim jer ako treća razina upravljanja, druga i prva nisu znali što se događa, onda nije mogao znati ni NO. No, odgovor za reviziju je to trebao vidjeti. Tu se postavlja pitanje odgovornosti unutarnjih mehanizama.”

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.