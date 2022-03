Podijeli:







Izvor: N1

Nakon što je premijer izjavio da mu je situacija s ministricom Tramišak 'ekstremno bizarna' predsjednik HSLS-a Dario Hrebak ustvrdio je u petak da je ovo idealan trenutak za osvježenja u Vladi, ali da će premijer odlučiti kada i u kolikoj mjeri, za što će imati podršku HSLS-a.

„Situacija s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Natašom Tramišak je prilično neobična, ali mi kao dužnosnici isključivo možemo postupati po zakonu i ministrica je upravo tako postupila. Ako je imala pritiske izvan granica uobičajenog, a izgleda da su bili takvi, onda je trebala prijaviti nadležnim institucijama, ali i obavijestiti premijera o tome”, kazao je Hrebak novinarima u Saboru.

Premijer i ministrica će, očekuje Hrebak, vjerojatno u četiri oka to riješiti te napominje da mu to ne djeluje kao rezultat unutarstranačkog sukoba u HDZ-u nego više kao ministričino neiskustvo.

„Premijer će svakako morati osvježiti ekipu u Vladi, pri čemu ne mislim ni na koga konkretno, ali to će biti kada on to odluči. Politički je logično da on to učini u idućim tjednima i mjesecima. Smatram da je u ovom trenutku zrelo da se ide u određene promjene, ali će premijer odlučiti kada, s kojim ljudima i u kolikoj mjeri. Naša uloga kao manjinskog partnera je da budemo vjetrić koji će tu i tamo usmjeravati brod kojim ova Vlada ide”, poručio je Hrebak.

Ja bih, naglasio je, veselo podržao osvježenja u Vladi jer smatram da je u ovo idealan trenutak i mislim da bi to našoj vladajućoj većini dalo novi vjetar u leđa. Mislim da nije dobro da u Vladi sjede USKOK-ovi okrivljenici, no, premijer sam bira i ima našu podršku, dodao je.

U ovom trenutku HSLS nema dovoljnu podršku da sam odlučuje što će se dogoditi s Hrvatskom, to bi bilo krajnje licemjerno i izborno nelegitimno. Onaj tko je dobio najveću podršku ima najveću odgovornost, a mi možemo samo davati određena razmišljanja na koalicijskim sastancima i to ćemo i dalje činiti, istaknuo je.

O eventualnim promjenama u Vladi do sada, kaže, nisu razgovarali na sastanku vladajuće većine nego najviše o energetici.

