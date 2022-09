Direktor Elektre Križ Željko Sokodić rekao je HRT-u kako je šteta ogromna.

"Oluja je porušila dalekovod, koji je primaran za napajanje cijelog područja. Porušena su četiri stupa i još su četiri stupa oštećena. Imamo oko 2 i pol kilometra dalekovoda koji treba popraviti. Trenutno ne radimo na tom dijelu, radimo na uspostavi rezervnog napajanja. To su dalekovodi prema Vrtinskoj, prema Šumećanima i Dubravi. Dva dalekovoda su već osposobljena. To su za Šumećane i Vrtinsku, tijekom dana ćemo osposobiti prema Dubravi. Time bi cijelu Čazmu osposobili i svi bi trebali dobiti napon. Trenutno od pet i pol tisuća kupaca, 1.100 nema napona, to je oko 20 posto."

Naglasio je kako im dolazi ispomoć iz susjednih Elektri - Zagreba, Koprivnice, Siska i Požege.

"Ima dosta problema sa srušenim krovovima i stablima i trebat će pomoć vatrogasaca", zaključio je.