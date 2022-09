Dalmatinci nezadovoljni mjerama Vlade: To je samo kozmetika

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Jesenski paket je toliko snažan da nikad nismo vidjeli jačeg-hvali se Vlada. Ali nije pravedan, kažu Dalmatinci. Recimo, struja će biti jeftinija 6 mjeseci ali samo ako se potroši do 2500 kilovatsati.

“Odluka o subvenciji cijene energenata jednostavno je diskriminirajuća za skoro pola milijuna potrošača, znači za cijelu Dalmaciju , za cijelo primorje gdje je isključivo energent električna energija. Pa nisu valjda Dalmatinci i moji Trogirani krivi što nikad nije došao plin i što nemaju mogućnost koristiti druge izvore energije”, rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

I zato im HDZ-ovci savjetuju da se- manje griju.

“Ovim paketom mjera se svakako utječe na minimizaciju cijena struje. Dakle radi se o tome da će oni koji troše manje da će meni i platiti. Neki kažu da je to apsolutno nedovoljno tih 2500 kwh za pola godine, da se potroši puno ranije? Pa uvijek će netko biti nezadovoljan”, rekla je saborska zastupnica HDZ-a Majda Burić.

Hoće li naš “jadni” HEP uopće izdržati ovo, tko zna koliko dugačko razdoblje?

“Generalno gledano, zato i je onaj moj prijedlog bio koji bi se mogao staviti na razinu velikih potrošača, da se fiksira neka dugoročna cijena električne energije, jel’ onda kad dođu bolje godine možemo nadomjestiti taj gubitak, jer mi moramo voditi računa o našoj najvećoj tvrtki”, rekao je HNS-ov Stjepan Čuraj, a slično mišljenje ima i Radimir Čačić.

“Zadnjih 10 godina je 20 milijardi profitra napravljeno u HEP-u, i veliki dio toga je završio u hrvatskim budžetima, dakle građani su posredno plaćali poreze. Hoće li HEP otići u bankrot? Ma kakav bankrot, ha,ha!”, rekao je Čačić.

I rekla Vlada građanima da je tih 21 milijarda kuna pomoći sve samo za njih!

“Prilagodili smo se uvijek svim situacijama, ne znam ni sama što nas još čeka, prilagodit ćemo se vjerojatno i ovoj situaciji. To je kao i do sada uvijek bilo samo kozmetika , namaži i to, nema to veze. To je realno i tako, neka nastave tako pa će duže i vladati”, govore građani.

Sva mudrost tih mjera. Narod zna da ga varaš, al mu lijepo zvuči…