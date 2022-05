Podijeli:







Jesu li referendumske inicijative postale političko pitanje i platforma za populizam, i donosi li Ustavni sud odluke na temelju Ustava ili političkog arbitriranja? Za Novi dan slučaj Mostovih referendumskih inicijativa i odluke Ustavnog suda analizirala je Dalija Orešković, saborska zastupnica i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Mostovci i predstavnici iz dviju inicijativa o ukidanju covid-potvrda i “stožerokracije” optužili su Ustavni sud da je marioneta HDZ-a i da je Sud 400.000 građana proglasio budalama. Oštar je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je rekao da se radi o državnom udaru i da Ustavni sud treba ukinuti.

PROČITAJTE JOŠ Ustavni stručnjaci protiv Milanovićeve ideje o ukidanju Ustavnog suda Grmoja: Ustavni sud je 400 tisuća ljudi proglasio budalama, ovo je njihov kraj

Da dođe do pitanja o tome treba li ukinuti Ustavni sud, o tome bi odlučivao – Ustavni sud.

“O postajanju Ustavnog suda ne bi trebao odlučivati Ustavni sud, već ustavotvorac, a to je Hrvatski sabor”, rekla je Orešković, a na pitanje što ako se zaista pojavi inicijativa koja bi tražila ukidanje Ustavnog suda odgovara:

“Ja se nadam da bi tada retorika kompletne polizičke scene, lijeve i desne, bila puno ozbiljnija, a ne ovako prizemna, da ne kažem primitivna i populistički nastrojena. Činjenica je da je naša javnost bijesna. U ovom slučaju na Stožer, na njihovo politiziranje, na njihove dvostruke kriterije pa su sad bijesni i na ovu loše argumentiranu odluku Ustavnog suda. Osnovni problem Hrvatske u cjelini je što nemamo nikakve institucije. Vidimo kolika je ta neka paradržava, partijska država u kojoj šef najjače stranke dirigira i upravlja svim procesima. Mi se naprosto nismo izgradili, a svi argumenti, sve ove parole koje kreću od Zorana Milanovića, Mosta, desnih populista raznih vrsta, govore da smo mi mentalno i civilizacijskinaprosto podbacili”.

Orešković kaže da su argumenti koje je Ustavni sud pokazao na press konferenciji doista šuplji. “Stvara se zabrinutost što će biti s nekim budućim referendumima i to vidim kao neku opasnost i kao put koji zatire demokratske procese. Vratimo se malo natrag, Sud je ranijim odlukama o koronamjerama zacrtao trasu – na nekin način je derogirao odredbu Ustava koja govori o tome da se u slučaju velikih prirodnih nepogoda, a pandemija se može tako protumačiti, rekao je da nije potrebno odlučivati dvotrećinskom većinom, odnosno primijeniti članak 17., nego, eto, Sabor može sam odlučiti.”

Saborska zastupnica ne slaže se s retorikom predsjednika Milanovića, ali se slaže s dijelom njegovih kritika koje se odnosu na ovu odluku Suda.

“Sjetimo se ranijih situacija, odluka o zastarjevanju kriminala iz pretvorbe i privatizacije, tu je ustavotvorac, kad je mijenjao Ustav, rekao nešto, a onda je Ustavvni sud u svojoj interpretaciji derogirao izmjene Ustava. Već je tu prekoračio svoje ovlasti. Sjetimo se drugih odluka, ukidanje presude Sanaderu, pritvora Bandiću… Čitav je niz vrlo kontroverznih krivih odluka pa nismo ranije čuli ovakvu retoriku s Pantovčaka pa niti s druge razine”, rekla je Orešković.

“Čavajda bi mogla dobiti sve tužbe koje pokrene protiv Republike Hrvatske”

Slučajom Mirele Čavajde ponovno je postala aktualna odluka Ustavnog suda da je potrebno donijeti novi zakon o pobačaju, što je Sud naložio Sabor još 2017. godine.

“Ponovno se vraćamo na Ustavni sud, nekad nam odluke pašu, nekad ne. Mislim da se ovdje radi o pobačaju pravne države, pobačaju države uopće. Vraćam se na svoju prvu tezu – problem hrvatske države je što uopće nema izgrađene neovisne, snažne institucije čijim postupcima i odlukama možemo vjerovati. To dovodi do toga da nijedno pravo zapisano bilo gdje, od Ustava pa do provedbenih zakona, ne vrijedi u praksi. Vrijedi ono što u nekom trenutku kaže partija koja je izmislila model biranja ustavnih sudaca, koji je upravo onakav kakvim ga ovih dana oslikava Zoran Milanović. Često je govorio da je Ustavni sud političko tijelo. To je političko tijelo jer ga bira Sabor i vrlo često, gotovo u pravilu – svaka čast nekim sucima izuzecima, to se vidi po njihovim izdvojenim mišljenjima i radu, no većina sudaca je isluženi partijski kadar. Oni koji sada kritiziraju i idu da se ruši Sud su oni koji su takav Sud i izgradili”, rekla je Orešković. Dodaje da je “snaga Ustavnog suda u partijskoj državi apsolutno nikakva”.

Komentirala je i najnoviju informaciju prema kojoj Mireli Čavajdi HZZO neće platiti zahvat u Sloveniji.

“Mislim da bi Čavajda mogla dobiti sve tužbe koje pokrene protiv Republike Hrvatske, na temelju onog što je do sada javno dostupno. Nikad se u Hrvatskoj, a ni drugdje, ne može sa sto posto jamčiti dobivanje spora, ali ako postoji slučaj s vrlo, vrlo visokom dozom sigurnosti, onda bi to bio taj. Ali to je sramota”, rekla je Orešković.

Što je onda s brojnim drugim ženama koje se nađu u istoj situaciji, a nemaju toliku potporu javnosti i medija? “Ovdje nečiji privatni, osobni, vjerski svjetonazori siluju pravnu državu. Naprosto se o tome radi. Čini se da su u proteklim desetljećima žene upućene doma s krivom uputom o tome što njihova zdravstvena dokumentacija zapravo znači i kakva prava iz toga izlaze i da one same mogu odlučiti hoće li pobaciti ako plod ima malformacije. Mislim da je brutalno i licemjerno tim više kada vidimo kako država tretira, skrbi o djeci koja su rođena s posebnim potrebama”, odgovorila je Orešković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.