Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević za N1 je objasnila zašto je u subotu kazneno prijavila zdravstvene djelatnike zbog nepružanja medicinske pomoći novinaru Indexa Vladimiru Matijaniću.

“Jučer sam podnijela kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba koje su pokojni Vladimir Matijanić i njegova partnerica više puta pokušali kontaktirati kako bi osigurali pružanje nužne medicinske pomoći nejmu u hitnom stanju u kojem je bio. Učinila sam to kao građanka ove zemlje jer je očigledno već iz informacija u medijima da postoji osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo nepružanja pomoći u hitnom stanju”, rekla je Knežević.

“Učinila sam to jer vjerujem da bi pokojni Vladimir Matijanić, da se tako nešto dogodilo nekome od nas pisao o tome beskompromisno i nemilosrdno dokle god se nešto ne bi promijenilo, dokle god oni koji su krivci ne bi bili privedeni licu pravde. Mislim da svi to dugujemo to učiniti zbog njega”, dodala je.

Prijavu je, kaže, podigla i zbog “svih onih nesretnih ljudi koji su u ovoj zemlji dosad pokušali osigurati hitnu medicinsku pomoć za sebe ili bližnje, a nisu je dobili”. “Mislim da ova tema mora ostati u fokusu javnosti dokle god oni koji su odgovorni ne budu privedeni licu pravde kako se ovako nešto ne bi više nikada nikome dogodilo.”

Beroš uputio zdravstvenu inspekciju, izvide provodi i DORH

Podsjetimo, Matijanićeva životna partnerica i novinarka Indexa Andrea Topić objavila je na Facebooku kronologiju slučaja, tvrdeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali su ga odbili primiti u bolnici.

Opisala je i da su više puta zvali bolnicu i hitnu pomoć koja nije željela hospitalizirati Matijanića, a kada mu se stanje dodatno pogoršalo došli su drugi puta, ali je tada već bilo kasno.

Ministar zdravstva Vili Beroš uputio je zdravstvenu inspekciju u KBC-u Split te u splitsku Hitnoj pomoći. U tim institucijama pokrenut je i unutarnji nadzor.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je pak jučer za Index da će policija istraživati okolnosti smrti Vladimira Matijanića.

Državno odvjetništvo također je objavilo da provodi izvide.

