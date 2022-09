Podijeli:







Izvor: N1

Saborski Klub HDZ-a izrazio je u petak zadovoljstvo Vladinim jesenskim paketom mjera za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata i inflacije, ističući kako su mjere donesene pravovremeno i usmjerene onima kojima su potrebne.

“Nikad nije bilo većeg, sveobuhvatnijeg, masivnijeg paketa mjera koji, kad mu se pridodaju mjere iz veljače, iznosi 26 milijardi kuna, odnosno preko 6 posto BDP-a”, rekao je novinarima predsjednik Kluba Branko Bačić.

Podsjetio je kako su paketom zadovoljni socijalni partneri, podržali ga brojni stručnjaci, a to, dodao je, znači da je Vlada dobro procijenila i predložila kvalitetan program.

Odbacuje kritike oporbene i poručuje da od njih očekuje paket mjera koje je iznjedrila nedavna “plodonosna, mudra rasprava u Saboru, koja je bila lišena vrijeđanja, govora mržnje”, kako bi ga građani usporedili s Vladinim paketom.

Najavio je i kako će Vlada aktivno pratiti provedbu paketa i po potrebi reagirati. “On nije zapisan u kamenu, nije Sveto pismo”, kazao je.

Neće biti nestašice

Bačić je naglasio i kako je oko zamrzavanja cijena osnovnih namirnica vođen intenzivan dijalog s prehrambenom industrijom i trgovcima, te kako se ne boji nestašice tih proizvoda.

“Neće će dogoditi nestašice određenih proizvoda, jer ćemo biti u stalnom kontaktu i adekvatno reagirati”, kazao je, tumačeći kako određene cijene nisu došle same po sebi, nego su rezultat analiza, razgovora.

Svjestan da nije popularno ograničiti cijenu proizvoda koji proizvodi privatni sektor, objasnio je kako postoje trenuci kada objektivna situacija zahtijeva mjeru državnog intervencionizma i kako zakon to prepoznaje.

“Postoji zakon koji omogućuje da Vlada na ovaj način intervenira”, kaže Bačić i napominje da takva intervencija mora biti kratkotrajna, imati jasan cilj i biti razmjerna.

“Držimo da je ta mjera upravo takva, projicirana je na tri mjeseca”, kazao je, uvjeren da se trgovci mogu nositi s njom, jer im je Vlada, kroz cijenu energije, smanjila ulazne troškove.

Mjerama se, dodao je, pokazala nezaobilazna uloga države, nakon tri krize Hrvatska ima najveći broj zaposlenih i nikad manji broj nezaposlenih, da Vlada nije znala reagirati, danas taj podatak ne bi bio takav.

S tim se slaže saborski zastupnik Marko Pavić koji pak za Vladin paket mjera kaže da je pravedan, usmjeren onima kojima treba, sveobuhvatan.

“Sveukupno ovaj je paket odraz politike modernog suverenizma Vlade Andreja Plenkovića koji se zna boriti za hrvatske interese”, kaže Pavić.

O ostavkama u Ini

Bačić niječno odgovara na novinarski upit je li pljuska premijeru što hrvatski članovi Uprave Ine nisu podnijeli ostavke iako ih je pozvao da to učine.

“To nije pljuska (…) da sam na njihovu mjestu dao bih ostavku zbog moralne odgovornosti”, kaže Bačić i podsjeća da je Vlada donijela odluku da Nadzorni odbor (NO) razriješi članove Uprave Ine. Ako ne podnesu ostavku, to će učiniti NO, kazao je.