Donosimo analizu našeg Ivana Hrstića o rekonstrukciji Vlade.

Je li netko doista ozbiljno pomislio da bi nagađanja o smjeni ministrice Nataše Tramišak mogla potaknuti stvarnu pobunu unutar HDZ-a? Pobunu protiv u ovom trenutku nedodirljivog Andreja Plenkovića? Ako jest, taj doista ništa nije naučio o stranci koja je dva i pol desetljeća vladala Hrvatskom. A ako je netko doista vjerovao da bi zbog toga mogla pasti Vlada, e taj je stvarno izgubio kontakt sa stvarnošću.

Naravno, mi novinari nismo mogli ostati gluhi na sasvim opipljivo nezadovoljstvo u osječkom HDZ-u, kao niti na “wishful thinking” iz oporbe, ali to je uvijek tako, svaki stranački ministar ima svojeg stranačkog mentora ili mentore, a naravno da i svaka stranačka baza uvijek uvrijeđeno poskoči kad se “njihov” ministar nađe “na tapeti”, a neki drugi ne. Jasno je da bi Nataša Tramišak iz malog Antunovca teško izbila na jednu od najzahtjevnijih zadaća u Plenkovićevoj Vladi da nije bilo poguranca iz Osijeka, no Ivan Anušić, šef osječkog HDZ-a i osječko-baranjski župan vjerojatno je zadnja osoba koja bi zbog takvog nezadovoljstva ugrožavala, a kamoli rušila vlastitu Vladu. Bilo je onih koji su to pokušavali u prošlosti, ali stvarni razlozi su uvijek bili mnogo jači od neravnoteža nastalih kadroviranjem ministara.

Anušić je svakako osoba koja bi s pravom mogla imati i značajno veće ambicije, ali ako bude išao u tom smjeru, on dobro zna da to mora biti u skladu s osnovnim pravilom da se prljavo rublje pere u vlastitom stanu, čitaj stranci, a ne na ulici i preko medija. Urotnici u HDZ-u unaprijed su otpisani.

Što je “grijeh” ministrice Tramišak?

“Grijeh” ministrice Tramišak jest, naravno u tome što ona ipak nema nekog većeg političkog iskustva, pa nije shvatila kakvu aferu će izazvati to što je na upite iz medija odmah priznala i potvrdila da je doista bila izlożena prijetnjama, a da prije toga o tim prijetnjama nije izvijestila premijera.

Bizarna situacija, kaže premijer. No, još bi bizarnije bilo da ministrica za koju kaže da inače dobro radi – ako je stvarno tako dobra – bude zbog takve nespretnosti smijenjena prije nego ministri koji je DORH izložio kaznenim postupcima i ozbiljnim istragama. Naravno, pod povećalom će svakako biti njezina odluka da vrijedan ugovor dodijeli FINA-i, koja ga zatim dodijeli podizvođaču. Naravno, pod povećalom će svakako biti njezina odluka da vrijedan ugovor dodijeli FINA-i. Mediji su izvještavali da je FINA taj posao dala podizvođaču, no iz njenog ministarstva tvrde da to nije točno te da prema odredbama ugovora nikakvog podizvođača nema niti ga može biti…

U svakom slučaju, Plenkoviću i stranka i koalicijski partneri javno daju odriješene ruke i pritom ga razrješuju od svih usputnih grijeha, a ako Tramišak na koncu ipak bude smijenjena, ali u paketu s još nekoliko ministara, nitko u stranci više neće niti podignuti obrve. Barem ne javno.

