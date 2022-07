Cvrtila: Hrvatska je dobro reagirala, ne treba sudjelovati u Vučićevom showu

Podijeli:







Gost Novog dana bio je rektor Sveučilišta Vern i geopolitički stručnjak Vlatko Cvrtila.

Komentirao je odnos predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.

VEZANE VIJESTI Milanovićev ured Banožiću: Branitelji ne mogu biti taoci lažljivog opstruktora Banožić odgovorio Milanoviću: Hrvatska neće biti talac frustriranog nasilnika

“Nakon izbora predsjednika Milanovića bilo je jasno da će biti tvrda kohabitacija posebno se to ogleda između predsjednika i ministra obrane koji bi trebali usko surađivati u određenim pitanjima, no tu ne postoji ni koordinacija ni suradnja. Čini se da je predsjednik RH odredio najslabiju kariku u Vladi s kojom je izravno povezan i koristi svaku situaciju da ukaže na tu slabost. S druge strane dobiva odgovore. Tvrda kohabitacija sada je ušla u komunikaciju koja često prekrije bit problema”, rekao je Cvrtila.

Napominje da se Zakon o obrani dosta često mijenjao od ustavnih promjena 2000-ih godina, upravo zato jer su postajale tenzije između Vlade i predsjednika.

“Sad se, kao što vidimo, ponovno najavljuju određene promjene koje bi trebale ići prema sužavanju ovlasti predsjednika, no pitanje je kako interpretirati ustavnu odredbu prema kojoj je predsjednik vrhovni zapovjednik i kako definirati njegove ovlasti u vrijeme mira. Najava da će se ići na sužavanje, umjesto da će se ići na pojašnajvanje dovest će do još većih zatezanja”, smatra Cvrtila.

Dodaje da Vlada može, ima većinu da donese te promjene, ali je “pitanje koliko je politički mudro ići u takav tip sukobljavanja”. “Kasnije te odredbe mogu pasti na Ustavnom sudu, a doveli ste do kaosa u obrambenom sustavu. Bili bi bolje, mislim da javnost to i očekuje, da dođe do određenih dogovora i da se naprosto u obrambenom sustavu prestane komunicirati na ovakav način. Komunikacija koja produbljuje jaz svakako nije dugoročno dobra.”

“Ako gledamo točne odredbe Ustava, predsjednika ne možete isključiti iz određenih procesa, piranje je samo kakva će njegova uloga biti. Isključivanje bi bilo ugrožavanje Ustava i sigurno bi palo na Ustavnom sudu. Ako postoji potreba za određenim stvarima, onda je to pojašnjenje. Sigurno postoji prostor za pojašnjavanje njihovog odnosa, ali smanjivanje ovlasti jer imate razinu političkog sukoba, mislim da to nije mudra politička odluka”, kazao je Cvrtila.

Sustav je postavljen, kaže Cvrtila, da postoji neka vrsta međuovisnosti i ravnoteže. “Taj sustav funkcionira u stabilnim demokracijama, ali mi nismo previše stabilna demokracija i taj model je opterećujući. U mandatu svakog predsjednika su postojale neke tenzije. U vrijeme Mesića i Sanadera su se rješavale na tijelima. Sad tijela ne funkcioniraju, ne sastaju se, problemi se ne rješavaju.”

Cvrtila vjeruje da je najizgledniji scenarij daljnja tvrda kohabitacija i stalne tenzije. “A i na neki način tvrda kohabitacija sa stalnim incidentnim situacijama, teško je reći da odgovara, ali skreće pozornost s nekih možda bitnijih tema, a to se onda koristi.”

Novo zaoštravanje odnosa Hrvatske i Srbije izazvala je želja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da dođe u “privatan posjet” u Jasenovac, što je Hrvatska odbila jer nije poštovan diplomatski protokol.

“Ako ste dužnosnik, privatni posjet je nešto što ne postoji. Zna se da se dolazak mora najavljivati, postoje jasni protokoli. Vi ste osoba koja mora imati visoku raiznu sigurnosti, štićena ste osoba, sa sobom sigurno imate čuvare koji su vjerojatno naoružani, a i država u koju dolazite mora vam pružiti određenu razinu zaštite. Nema privatnog posjeta i nema posjeta koji se najavljuje nekakvim neformalnim kanalima. Republika Hrvatska je jako dobro reagirala. I jasno je rečeno, razotkriveno zašto je ušlo sve u javni prostor, vjerojatno Vučić nije imao namjeru doći u privatni posjet, znao je da će RH to odbiti jer bi i Srbija to odbila, kao i svaka druga zemlja, ali mu je trebalo za unutarpolitičke stvari i zapravo je izazvao dodatnu tenziju i potvrde hrvatske javnosti da je vrlo teško u ovoj situaciji ostvarivati bilo kakvu suradnju sa Srbijom dok Vučić na ovakav način koristi odnose sa susjedima da bi stabilizirao unutarnju scenu. Stvara sumnju da je moguće ostvarivati suradnju i jednog dana kad se bude trebalo odlučivati o podršci Srbiji za zlazak u EU nisam siguran da će hrvatska javnost jako podržati ono što bi politika eventualno trebala odraditi”, komentirao je Cvrtila.

Iz Srbije je sada došao službeni zahtjev da se Vučiću omogući posjet do 17. rujna.

“Moguće je da do toga dođe, Hrvatska je spustila tenzije. Ne treba sudjelovati u showu predsjednika Vučića, tako da je moguće da se pronađe adekvatan datum, bez obzira što se zna kako će on u političkom smislu iskoristiti posjet. Ali mislim da će do toga vjerojatno doći”, smatra Cvrtila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram