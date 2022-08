Podijeli:







Izvor: N1

Ukrajina u srijedu slavi Dan neovisnosti, ali i obilježava šest mjeseci otkako je Rusija započela svoju invaziju na tu zemlju. U N1 studiju uživo geopolitički stručnjak Vlatko Cvrtila komentirao je razvoj ratnog stanja u Ukrajini.

“Kako Rusija nije uspjela srušiti vladu Ukrajine, tako se orijentirala na istok i sjever zemlje i modificirala strateške ciljeve. Ipak, otvara se i nova žarišna točka na južnom dijelu Ukrajine, kod grada Hersona. Tu je Ukrajina koncentrirala svoje snage i najavljuje se protuofenziva. U međuvremenu je Ukrajina dodala novu taktiku, a to je korištenje dalekometnog naoružanja kojim mogu gađati i zapovjedna mjesta ruskih snaga. Mogu i daleko od samog fronta počiniti određene akcije koje mogu uzdrmati logistiku ruske vojske”, rekao je Cvrtila.

Kako navodi, takve akcije ohrabruju ukrajinsku vojsku.

“Sada smo u fazi pozicijskog rata. Niti jedna strana nema snage za ostvariti velike promjene. Bit će sigurno novih djelovanja ukrajinske strane na teritoriju koji je osvojila Rusija”, rekao je Cvrtila.

Kaže da su očekivanja o kratkom trajanju rata bila temeljena na mišljenju da se Ukrajina neće moći braniti.

“Rusija neće odustati od svojih osvajanja i držat će sukob na visokoj razini tenzija. Strateške pozicije obje strane su trenutno nepomirive. Ovaj sukob mogao bi jako dugo trajati”, rekao je.

Pregovori se ne naziru

“Vidimo da su veliki pritisci postojali za izvoz žita, jer je onemogućavanje njegova izvoza dovelo do gladi u nekim dijelovima svijeta. Ali pregovori koji bi podrazumijevali prekid vatre, u ovom trenutku se ne vide. Ukrajina ne popušta, a Rusija ne želi priznati poraz. Svaka vrsta interpretacije poraza dovela bi u pitanje stabilnost Putinovog režima, a to se ne smije dozvoliti”, rekao je Cvrtila.

Komentirao je ubojstvo kćeri ruskog ideologa Aleksandra Dugina, Darje Dugine.

“Neki kažu da je cilj bio sam Dugin, jer je bomba podmetnuta pod njegov auto. Nevjerojatno je da bi jedna osoba mogla to počiniti. Meni se čini da je to lažirano, a ne bi bilo prvi put da ruske tajne službe tako nešto naprave. Postoji puno zagovornika za osvetu za atentat, a to bi moglo biti i opravdanje za rat u Ukrajini”, rekao je.

