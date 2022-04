“Covid nema namjeru otići pa bismo bili zadovoljni da bude kao gripa”

Podijeli:







Izvor: N1

Ivo Ivić, šef Klinike za infektologiju KBC-a Split, u razgovoru s reporterkom N1 Veselom Šegvić govorio je o situaciji s koronavirusom te komentirao danjašnju odluku o ukidanju mjere samoizolacije za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom.

“Moramo se ponašati prema trenutnoj situaciji – svaki dan imamo sve manje oboljelih i hospitaliziranih s covidom, a bolnički sustav to može podnijeti. Život moramo pokušati vratiti u normalu. Naš problem je mala procijepljenost i pitanje je hoće li u budućnosti, ako dođe do porasta, kod nas značiti veći porast. Ne možemo biti žrtve necijepljenih, život se mora odvijati, a ekonomija nastaviti”, rekao je Ivić, dodavši kako mu se današnja odluka čini razumnom.

U bolnici su maske i dalje obavezne.

Na pitanje hoće li najesen covid postati kao i gripa, odgovorio je: “Najsretniji bismo bili da covid nestane, ali covid nam najavljuje da nema namjeru otići, pa bilo bismo zadovoljni da bude kao gripa. No, kako će to biti, nitko nije vidovit da bi mogao to predvidjeti.”

“Ne vjerujem da će popuštanje mjera bitno utjecati na epidemiju”, rekao je predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.

