Izvor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Trpimir Goluža (Most) izjavio je u četvrtak da je premijeru Andreju Plenkoviću dopušten posjet supruzi nakon poroda u Klinici Petrova, iako su tamo još na snazi epidemiološke mjere koje očevima to zabranjuju, no ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić kaže da nije bilo kršenja propisa.

“U Petrovoj su još uvijek zabranjeni posjeti ženama koje su neposredno rodile”, rekao je u pauzi sjednice Gradske skupštine Goluža, koji radi kao ginekolog u Klinici za porode Petrova.

Portali Index i 24 sata objavili su fotografije Plenkovićevog posjeta Petrovoj, na jednoj od njih vidi se kako izlazi iz bolnice.

Ne bi me čudilo da premijer ima pristup negdje gdje nitko drugi nema, kazao je Goluža.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić rekao je Hini da je od liberalizacije smjernica HZJZ-a prošlo dva i pol mjeseca, od tada su u Petrovoj dopustili boravak očeva tijekom rađanja djeteta.

“Uvjet je uredna covid potvrda, koju premijer ima, kao i njegova supruga, propisna odjeća i maska, to je sve ispoštovano. Premijer ima covid potvrdu i nosio je masku cijelo vrijeme dok je bio sa suprugom u kabini, kao i mnogi drugi očevi”, kaže Ćorušić.

