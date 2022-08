Podijeli:







Izvor: Zeljko Hladika/PIXSELL

Viceguverner HNB-a Tomislav Ćorić ustvrdio je u utorak da nikada s premijerom Andrejom Plenkovićem nije razgovarao o uhićenom direktoru u Ini Damiru Škugoru, a za bivšeg predsjednika NO Ine Damira Vanđelića rekao je kako je "kreativan u iznošenju alternativnih činjenica".

“Nikad u životu nisam s Plenkovićem razgovarao o Damiru Škugoru”, rekao je Ćorić Hini demantirajući pisanje tjednika “Nacional”.

Nikada u razgovoru s Fasimonom nije zagovarao kadrovska rješenja

Tjednik je, pozivajući se na izvore iz HDZ-a, naveo da je Škugor, koji je uhićen zbog malverzacija s prirodnim plinom, bio čovjek iz “najuže zone povjerenja” Plenkovića te da je predsjednik Uprave Ine Sandro Fasimon najmanje jednom izjavio kako je upravo Plenković 2019. godine urgirao da se Škugora u Ini postavi na mjesto direktora Sektora za trgovinu prirodnim plinom.

“Dva neovisna izvora navode kako je Fasimon izjavio da je on to zaključio nakon razgovora koji je vodio s tadašnjim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem. Prema tim navodima, za postavljanje Škugora na tu poziciju izravno se kod Fasimona zauzeo Ćorić, ali navodeći da on samo prenosi želje premijera Plenkovića”, piše “Nacional”.

Ćorić kaže kako nikada u razgovoru s Fasimonom nije zagovarao bilo kakva kadrovska rješenja.

“Nikad tijekom svog mandata u razgovoru s Fasimonom nisam inzistirao ili zagovarao bilo kakva kadrovska rješenje, pa niti u slučaju imenovanja Škugora. To samo po sebi znači da se nisam ni pozivao na predsjednika Vlade”, poručuje Ćorić.

U akciji koju su u subotu pokrenuli Uskok i policija na meti istražitelja, uz Škugora, našli su se i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac Dane te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić.

Istražitelji sumnjaju da je Škugor od lipnja 2020. do 27. kolovoza 2022., u Zagrebu, Šibeniku i Vinkovcima, kao direktor Plina i energije Industrije nafte i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Plinare istočne Slavonije, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike pri čemu su prirodni plin kojim raspolaže Ina prodavao po cijenama ispod tržišne cijene.

Ministar ne može znati

Šteta za INA-u navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna.

Referirajući se kratko na sam slučaj Ćorić je rekao kako resorni ministar “ne može znati po kojoj cijeni i po kojim ciframa se vrše transakcije na četiri razine ispod Uprave kompanije”.

“Ni jedan ministar, ni sadašnji Davor Filipović niti ja, niti moji prethodnici”, ustvrdio je.

Čestitao je pritom Ministarstvu financija i Poreznoj upravi te Uredu za sprječavanje pranja novca na “uspješnoj akciji i razotkrivanju kriminalnih radnji u Ini”.

“To što se događalo, događalo se na četiri razine ispod Uprave Ine i. nažalost. jedino što možemo zaključiti jest da se takve stvari događaju. Ali, hvalu Bogu, Ministarstvo financija, Porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca su reagirali”, rekao je.

