Ćorić: Djeluje mi dosta politizirana priča o pomilovanju

Podijeli:







Izvor: N1

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić smatra da bi predsjednik Republike Zoran Milanović napravio "ozbiljan presedan" ako odluči pomilovati Josipa Perkovića i Zdravka Mustača.

Na pitanje bi li on na Milanovićevom mjestu pomilovao Perkovića i Mustača koji su u Njemačkoj osuđeni zbog pomaganja u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića, Ćorić kaže: “Ne bih to tako komentirao. Ako do toga dođe, nastavit ću se na riječi svog kolege, ministra uprave Malenice, to bi bio ozbiljan presedan.”

Sve mu, kaže, djeluje, ispolitizirano.

vezana vijest Butković o pomilovanju Perkovića i Mustača: Odluke koje bude podjele nisu dobre

“Djeluje mi dosta politizirano. Ali, bavim se gospodarstvom, to nije područje mog interesa. Ono što znam o tome slučaju, djeluje dosta ispolitizirano”, zaključuje.

Podsjetimo, generali iz Domovinskog rata Ante Gotovina, Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Marinko Krešić i Davor Domazet Lošo od predsjednika Milanovića zatražili su pomilovanje Zdravka Mustača i Josipa Perkovića, bivših obavještajaca jugoslavenske tajne policije UDBA-e. Među potpisnicima je bio i Krešimir Ćosić koji je svoj potpis ranije povukao.

Podsjetimo, Perković i Mustač osuđeni su 2016. godine na sudu u Münchenu na doživotnu kaznu zatvora za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. u Njemačkoj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram