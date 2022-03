Ćorić dao koncesiju za hidroelektranu firmi koja se bavi zaštitarstvom

Podijeli:







Izvor: N1 / Nataša Božić

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić dodijelio je koncesiju za korištenje hidroelektrane na solinskoj rijeci Jadro lokalnoj zaštitarskoj tvrtki 007 Miletić koja je za proizvodnju i distribuciju električne energije registrirana prije tri mjeseca, doznaje Telegram.

Riječ je o finišu natječaja za dodjelu 30-godišnje koncesije za ovu malu hidroelektranu koja ima snagu do 5 megavata i koju je, prema Ćorićevoj odluci, dobila tvrtka koja se do sada energetskim biznisom uopće nije bavila. Natječaj je bio van fokusa javnosti zato što je objavljen na Badnjak i to samo na jednom mjestu, zbog čega sada pljušte žalbe na njegovu regularnost.

Čime se do sada bavio 007 Miletić?

Tvrtka 007 Miletić koju je Ćorić odabrao, godinama je poznata u zaštitarskom sektoru, a 2014. dobila je i 30-godišnju koncesiju za punjenje vode u Vrlici. Osnivač tvrtke je Nediljko Miletić, dok se kao prokurist pojavljuje i njegova supruga Zdravka.

Zašto su odabrani baš gospodin Miletić i njegova firma, iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Telegramu ne žele odgovoriti već 11 dana. Još dok je natječaj trajao, objasnili su kako je “utemeljen na Zakonu o koncesijama te Uredbi o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda”.

