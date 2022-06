Podijeli:







Ministar financija Zdravko Marić boravio je s obitelji u lipnju 2019. godine u luksuznom hotelu Bellevue u Malom Lošinju. Smještaj za dvije odrasle osobe i dvoje djece tada je, otkrio je portal Oštro, platio 291,20 eura (2153 kuna) za noć, što predstavlja znatno nižu od uobičajene za to razdoblje u godini, navode. O tom slučaju u Newsroomu je govorila istraživačka novinarka portala Oštro Mašenjka Bačić.

“Ministar je boravio u suite apartmanu čija je cijena 1165 eura, no naplaćena mu je dvokrevetna park soba čija je cijena 291 euro. Ministar je danas rekao da su mu dali taj popust kad je došao tamo i da se nije iznenadio jer mu se događa da dobija takve popuste”, kazala je Bačić.

Ističe da cijelu priču istražuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. “Meni se čini da je on priznao da je primio nedopušteni dar u najmanju ruku.”

Bačić pojašnjava da po zakonu dužnosnici ne smiji primiti dar vrijedniji od 500 kuna. “Ovo je iznos od 3500 eura, ako je on tu boravio četiri noćži po toj cijeni.”

Navela je da su ministra više puta tražili račun, no on to nije učinio.

“Na građanima je da prosude koliko je to što ministar govori uvjerljivo. U ljeto 2019., u pretpandemijskoj sezoni, ministar je u početku ili prema sredini sezone platio 291 euro smještaj u sobi koja vrijedi 1165 eura”, kazala je Bačić.

“Važno je da ministar pokaže račun ili barem izvadak iz bankovnog računa”, smatra novinarka Bačić.

