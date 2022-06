Podijeli:







Izvor: N1/Božidar Lončar

Ovih dana pojavile su se vijesti da je kruh na Braču skuplji od mesa u Zagrebu. Naš je reporter Božidar Lončar otišao na otok i provjerio kakve su cijene.

Bio je u Splitu na Pazaru, u ribarnici i mesnici te u trgovinama, a nakon toga se uputio u Supetar. “Ono što mogu reći jest da su cijene u trgovinama i dalje za kunu do dvije jeftinije, a na tržnicama je najskuplje voće i povrće”, rekao je Lončar.

VEZANE VIJESTI Kilogram kruha na Braču skuplji od kilograma svinjetine na zagrebačkom Dolcu

Najveća razlika u cijeni zabilježena je na jajima. Na splitskom Pazaru im se cijena kreće oko 25 kuna za tucet, dok se na Braču jaja mogu naći za 20 kuna. U trgovinama im je cijena od 15 do 18 kuna. Razlika je i u cijeni piletine, i to 20 do 30 posto. Što se tiče usporedbi cijena u Splitu i na Braču, u prosjeku su namirnice u Splitu jeftinije, s tim da je, primjerice, mrkva na Braču jeftinija i to za tri kune.

Kad se govori o cijenama u trgovinama, najviše se, u odnosu na ranije, povećala cijena osnovnih namirnica, poput soli, brašna, ulja i šećera.

Što se tiče cijena kruha, u Supetru je naš reporter u jednoj pekarnici kilogram najskupljega kruha platio 14 kuna. Nakon Supetra, otišao je u Povlja, gdje je pronašao da kilogram kruha košta i do 40 kuna, a kilogram lepinje košta 51 kunu.

U galeriji provjerite cijene na tržnici i u ribarnici u Supetru.

