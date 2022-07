Cijene hrane će sigurno rasti, pitanje je koliko: “Nezahvalno je prognozirati”

Podijeli:







Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović govorio je u Novom danu o problemima s kojima se susreću poljoprivrednici zbog suše koja traje već mjesecima.

“Ovo je vrlo nezgodno za urode. Taj sušni period traje od jeseni, zima je bila relativno sušna. Kad je pšenici trebala kiša u proljeće, ona je izostala. Zbog toga je i urod za 20 posto manji nego prošle godine. Još veći problem će biti ove proljetne kulture koje trebaju najviše vode kad bujaju. Bojimo se da će ujesen biti manje nego što je potrebno Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama”, govori Jakupović dodajući da će urodi sigurno biti manji nego proteklih godina.

“Vrlo je nezahvalno prognozirati, ali u nekim kulturama će se to kretati od 10 do 15 posto, a u nekim kojima je potrebna velika količina vode i do 50 ili čak više… To će sigurno rezultirati povećanjem cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda”, kaže.

Suša, rat na istoku, cijena energenata, sve su to stvari koje će, prema njegovim riječima, utjecati na proizvodnju i poljoprivrednici će morati dići cijene.

U posebnim problemima su stočari, zbog rasta cijena žitarica. “Svi su oni na škrgama. Ujesen i zimu će se još pokazati za one grane koje su podložne energiji poput uzgoja piletine ili jaja, oni će se naći na udaru”, kaže Jakopović i dodoaje da se s Vladom razgovara o tome kako ublažiti udarac u poljoprivredu. “Energija mora doći do proizvođača”, kaže.

