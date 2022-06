Plenković: Fiksiramo cijene goriva na svim pumpama osim na autocestama

Podijeli:







Izvor: N1

Vlada je jutros na telefonskoj sjednici donijela nove mjere vezane uz cijene goriva.

Premijer Andrej Plenković u obraćanju medijima nakon sjednice Vlade rekao je da se telefonska sjednica Vlade odnosila samo na jednu točku, a to je bila uredba o dopunama uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

“Izmijenili smo uredbu tako da smo fiksirali najviše maloprodajne cijene na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama”, rekao je Plenković. “Jedino što će se sutra dogoditi u smislu povećanja cijena je rast goriva na autocestama, cijena za dizelsko gorivo će biti 14.57, a za benzin na 14.06 kuna”, rekao je Plenković.

Novom Vladinom odlukom će litra osnovnog eurodizela na benzinskim postajama koje nisu na autocestama koštati 13,08 kuna za litru, a osnovnog benzina eurosuper 95 bit će 13,50 kuna po litri. Plavi dizel koštat će najviše 9,45 kuna po litri.

Vladina uredba kojom se omogućavaju te cijene primjenjuje se od sutra i, prema Plenkovićevim riječima, odnosi se na 94 posto postaja. Vrijedit će dva tjedna.

Odluka se ne odnosi na premium goriva.

“Da nije bilo svih Vladinih mjera cijena dizela bila bi 16.64 kune, benzin 15.95, plavi dizel 11.83”, rekao je.

“Jedino što će se dogoditi sutra je da će rasti cijene eurosupera 95 i eurodizela na autocestama. Time smo očuvali standard velikog broja naših sugrađana. Ovakva mjera pridonosi zaštiti standarda naših građana i omogućuje intezivnu turističku sezonu”, rekao je.

“Imamo još prostora i u pogledu trošarina i za benzin i na dizel da dođemo na minimum, a i ovakvim mjerama postižemo efekte”, rekao je Plenković.

Hoće li se sad smanjiti promet na autocestama?

Upitan je li realno da će turisti izbjegavati točiti na autocestama i da će se povećati promet na okolnim cestama, Plenković je rekao da misli da neće.

“Naša je politika u potpunosti nediskriminirajuća, i vi i ja na autocesti bismo platili isto kao netko iz Mađarske, Njemačke… Ne možete u EU-u davati jedne cijene za nekoga iz vaše države, a druge za nekoga tko ima različite tablice. Mi smo uvijek bili na strani vladavine prava i nediskriminacije. Mislim da nije upitno da bi svi koji u Hrvatsku dolaze preko autoceste silazili s autoceste i išli u neko malo mjesto, napunili gorivo pa se vratili na autocestu”, rekao je Plenković.

Što se tiče mjera koje je Vlada dosad poduzimala, činili smo sve da suzbijemo inflacijske trendove, rekao je Plenković.

Ovo je trenutak gdje udruge za zaštitu potrošača trebaju prozivati sve koji neopravdano dižu cijene i koriste ovaj trenutak da bi se obogatili, rekao je premijer.

“Jako puno toga razmatramo, analiziramo, puno toga je na stolu”, rekao je ministar financija Zdravko Marić.

“Malo jesmo, malo nismo zabrinuti, malo nekoga pohvalimo, malo ne. Što se tiče države, 37 lipa je preostalo do minimalne trošarine na benzin i 19 lipa na dizel. To je ono što je ostalo do minimalne razine. Što se tiče same strukture, ovakva mjera sigurno ima svoje reperkusije, kako na velike, organiziranije, tako i na one manje. Ova je mjera definirana na dva tjedna, što će se dalje događati, vidjet ćemo”, rekao je Marić.

Ministar gospodarstva, Davor Filipović, rekao je da prostora za spuštanje ima, ali da treba obratiti pozornost i na trgovačke marže.

