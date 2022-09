Podijeli:







Chef Davor Kalaš iz zagrebačkog restorana Fidel Gastro u Novom je danu otkrio koji je najbolji način štednje kad je hrana u pitanju.

Komentirajući Vladino ograničenje cijena na neke proizvode poput svinjskog vrata, svinjske lopatice i miješanog mljevenog mesa chef Davor Kalaš ipak je rekao da sam ne bi kupovao mljeveno meso u velikim tržnim centrima:

“Ne bih to mljeveno meso jer ne znam što kupujem. Kad kupujem mljeveno, kupujem od mesara, pokažem što hoću. Veliki proizvođači i trgovci mesa obično rade tako da meso, koje je pri kraju roka trajanja, samelju i tako mu produžuju rok. To nije nužno nepravilno, ali nije za kategoriju restorana u kojem radim”, rekao je Kalaš i istaknuo da su Hrvati narod koji se hrani mljevenim mesom.

“Povijesno kroz našu su zemlju prošle razne vojske. Pozitivno što su nam ostavili je hrana. Od istoka i Turaka smo dobili punjenu papriku, ćufte, ćevape, pljeskavicu; od Talijana lazanje, bolognese; od kontinenta mesne štruce… To su stotine jela koje se mogu iskoristiti s mljevenim mesom. U dobrom bolognese umaku začas će se otkriti kvaliteta mesa, ali Hrvatska se hrani mljevenim mesom.”

Na pitanje kako on sad dolazi do komada kojima je ograničena cijena zbog čega ih mesari sve manje prodaju, rekao je:

“Svi ugostitelji kuhari imaju privatni kanal i veze, kuhare s kojima radimo godinama, vjerujemo si. Odem mesaru i zamolim ga da mi sačuva tri vratine i on će to napraviti jer radimo zajedno već 10, 15 godina. Građani to ne mogu.”

Otkriva i koja je tajna štednje hrane: “Već dugo je u svijetu trend zero waste – domaćinsko ponašanje u kuhinji. Ako je ostalo pirea od ručka, moja mama je dodala malo brašna i jaja pa smo napravili njoke. To je jedini način uštede. Ušteda je uvijek način kako se može jeftinije proći u prehrani. Zero waste bi trebao biti glavni orijentir. Uvijek treba razmišljati o uštedi i nebacanju namirnica, to je ključno u ovim kriznim vremenima.”

